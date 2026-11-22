Menurut laporan kantor berita Abna, Jenderal Hossein Mohebbi, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, dalam akunnya di ruang virtual dengan menerbitkan gambar saat rudal mengenai sebuah drone dari sudut kamera drone, menulis: «Gambar terakhir yang dilihat operator drone MQ-9 di layar sebelum penghancuran pesawatnya...»
22 November 2026 - 22:18
Kode berita: 1893623
Source: ABNA
Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam dengan menerbitkan gambar saat sebuah rudal mengenai drone, bereaksi terhadap penghancuran beruntun drone Amerika
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