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Prosesi pelepasan jenazah Ayatullah al-Uzhma Husain Wahid Khurasani, salah seorang marja taklid terkemuka dunia Syiah, berlangsung pada Rabu pagi (18/11) dengan dihadiri ribuan masyarakat, ulama, dan pelajar hauzah ilmiah. Prosesi dimulai dari Bundaran Jihad di Kota Qom menuju kompleks makam suci Sayidah Fatimah Maksumah Sa. Setelah prosesi di Qom, jenazah ulama besar tersebut dibawa ke Kota Suci Masyhad untuk menjalani prosesi penghormatan terakhir dan dimakamkan di dalam kompleks makam suci Imam Ridha As.