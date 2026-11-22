Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Fakta bahwa Trump mendapat tekanan untuk menyerang Iran dari dua pihak berbeda, yakni Inggris pada 2019 dan Israel pada 2026, menunjukkan bahwa persoalan ini dikendalikan dari tingkat yang lebih tinggi. Menurut saya, kekuatan tersebut adalah oligarki keuangan yang berpusat di Kota London.

Posisi Donald Trump saat ini dalam menghadapi persoalan Iran bukan sekadar kebuntuan diplomatik, melainkan mencerminkan sebuah jebakan struktural. Meskipun dalam kampanye pemilihannya Trump menekankan kepentingan nasional dan berjanji menjauhkan Amerika Serikat dari peperangan, dalam praktiknya ia justru berada pada situasi ketika perang melawan Iran menjadi pilihan utama kebijakan luar negerinya. Kontradiksi ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni dinamika politik dalam negeri dan tekanan dari luar.

Instrumen kekuasaan Trump, termasuk para penasihat dan orang-orang di sekelilingnya, tampaknya bergerak dalam sebuah aliansi tidak tertulis yang justru berlawanan dengan kepentingannya. Dalam kondisi ini, Trump sesungguhnya tidak hanya berhadapan dengan Iran, tetapi juga dengan sebuah sistem yang membutuhkan peperangan regional untuk mempertahankan keberlangsungannya.

Hal tersebut disampaikan Alex Krainer, seorang analis geopolitik dan ekonomi global, dalam wawancara dengan Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA). Dalam wawancara itu ia membahas kondisi politik dalam negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump, situasi Partai Republik, serta dampak kekalahan partai tersebut dalam pemilihan paruh waktu Kongres.

Kekalahan Bersejarah Partai Republik, Dampak Perang AS-Israel terhadap Iran

Menurut Krainer, kekalahan bersejarah Partai Republik merupakan reaksi keras masyarakat Amerika terhadap perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

“Donald Trump secara terbuka pernah berjanji tidak akan memulai perang baru. Ia juga berulang kali menyatakan penolakannya terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Namun, dengan melancarkan Operasi Epic Fury pada 28 Februari tahun ini, Trump mengingkari janjinya sendiri dan memecah gerakan Make America Great Again (MAGA) demi kepentingan Israel,” ujar Krainer.

Ia melanjutkan bahwa berbagai upaya propaganda untuk memengaruhi pandangan masyarakat Amerika, termasuk dengan menggambarkan Israel sebagai “satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah” dan sekutu paling setia Amerika Serikat, tidak lagi sepenuhnya berhasil.

“Terlepas dari seluruh upaya propaganda dan pencucian otak terhadap masyarakat Amerika, kenyataan mengenai entitas kolonial pemukim yang melakukan genosida ini semakin meresap ke dalam hati dan pikiran rakyat Amerika,” katanya.

Krainer menilai penolakan masyarakat Amerika terhadap Israel telah mencapai tahap yang sulit dibalikkan.

“Menurut saya, penolakan masyarakat Amerika terhadap Israel kini sudah tidak dapat dipulihkan seperti sebelumnya. Namun, saya tidak berpikir bahwa kita dapat menyebutnya sebagai perubahan paradigma. Amerika Serikat merupakan sebuah sistem politik oligarkis yang hanya dilapisi demokrasi tipis pada bagian luarnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kepentingan oligarki yang berkuasa, yang berpusat pada kartel perbankan global, tidak mengalami perubahan.

“Kepentingan oligarki penguasa tetap sama dan tidak akan berubah selama kekuasaan serta pengaruh mereka belum benar-benar dilenyapkan,” katanya.

Karena itu, menurut Krainer, perubahan dalam retorika politik Amerika Serikat belum tentu mencerminkan perubahan kebijakan yang mendasar.

“Mungkin untuk sementara kita akan menyaksikan perubahan bahasa dan wacana politik. Misalnya, dukungan terhadap Israel untuk sementara digantikan dengan dukungan terhadap Ukraina. Namun, upaya yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus untuk menguasai serta menjajah kawasan-kawasan kaya sumber daya di seluruh dunia akan tetap berlanjut dalam berbagai bentuk,” jelasnya.

Trump Terjebak dalam Perang Melawan Iran, dari Tekanan Israel hingga Peran Inggris

Menanggapi ketidakmampuan Trump memahami masyarakat Amerika dan tuntutan mereka, Krainer mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat itu cenderung melihat kenyataan sesuai dengan keinginannya sendiri. “Donald Trump, seperti orang lain, mungkin hanya melihat apa yang ingin ia lihat dan mempercayai apa yang lebih suka ia percayai,” katanya.

Krainer menambahkan bahwa sepanjang karier politiknya, Trump telah memperlihatkan hubungan yang sangat longgar dengan kebenaran. “Trump telah berulang kali membuktikan bahwa ia tidak memiliki keberatan untuk menipu para pendukungnya maupun pihak-pihak yang berhadapan dengannya dalam diplomasi internasional,” ujarnya.

Menurut Krainer, orang dengan karakter seperti itu biasanya juga tidak sepenuhnya jujur terhadap dirinya sendiri. “Mereka cenderung menipu diri sendiri dan bertindak secara manipulatif. Bagi seorang pemimpin dari salah satu negara paling kuat di dunia, pola psikologis seperti ini sangat berbahaya,” katanya.

Ketika membahas posisi Trump dalam perang melawan Iran, pengaruh kemenangan Partai Demokrat terhadap kelanjutan ketegangan, serta perubahan posisi kekuatan Iran, Krainer menegaskan bahwa Trump telah terjebak dalam situasi yang sulit.

“Trump jelas telah terperangkap dalam perang melawan Iran, meskipun kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana hal itu terjadi. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan sejumlah pihak lainnya telah menyatakan bahwa Israel atau Benjamin Netanyahu yang mendorongnya mengambil langkah tersebut. Mungkin ada unsur kebenaran dalam pernyataan itu,” katanya. Namun, Krainer mengingatkan bahwa tekanan terhadap Trump untuk menyerang Iran bukanlah sesuatu yang baru.

Pada 20 Juni 2019, sistem pertahanan udara Iran menembak jatuh pesawat nirawak pengintai Amerika Serikat jenis Global Hawk di atas kawasan Selat Hormuz.

Saat itu, sejumlah penasihat Trump sangat mendesaknya untuk melancarkan serangan balasan terhadap Iran. Akan tetapi, bertentangan dengan harapan dan keinginan mereka, Trump memilih untuk tidak melakukan serangan tersebut.

Krainer mengatakan bahwa belakangan diketahui kampanye tekanan itu diarahkan dan dikoordinasikan dari lingkungan Kedutaan Besar Inggris di Washington. Ia kemudian menyinggung peran Sir Kim Darroch, Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat ketika itu, yang kini dikenal dengan gelar Lord.

Darroch pernah mengirimkan sejumlah memo diplomatik kepada atasannya di Kementerian Luar Negeri Inggris. Dalam memo tersebut, ia mengkritik Trump dan menggambarkannya sebagai sosok yang “tidak terkoordinasi dan kacau”.

Memo-memo tersebut bocor ke publik melalui seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada 7 Juli 2019 dan menimbulkan rasa malu besar bagi pemerintah Inggris.

Dalam salah satu memo, Darroch menulis: “Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun hubungan dengan orang-orang tertentu. Mereka berperan sebagai penjaga gerbang. Mereka adalah orang-orang yang kami andalkan untuk memastikan suara Inggris sampai ke West Wing, kantor Presiden Amerika Serikat.”

Menurut uraian Krainer, di antara orang-orang tersebut terdapat John Bolton, penasihat keamanan nasional Trump, serta John Kelly, mantan Kepala Staf Gedung Putih, yang beberapa kali mengunjungi Kedutaan Besar Inggris.

Krainer melanjutkan bahwa sebuah analisis yang diterbitkan The Washington Post pada 8 Juli juga menyinggung lingkaran orang-orang dekat Trump yang dimaksud Darroch. Mereka antara lain Kellyanne Conway, Stephen Miller, Mick Mulvaney, Sarah Sanders, dan Chris Ruddy, salah seorang sekutu Trump.

Orang-orang tersebut disebut pernah menghadiri pertemuan di kedutaan dan membicarakan Trump serta cara presiden mengambil keputusan.

Oligarki Keuangan London, Kekuatan Tersembunyi di Balik Kebijakan Perang Amerika?

Krainer menilai bahwa tekanan terhadap Trump untuk menyerang Iran pada dua periode yang berbeda menunjukkan adanya jaringan kepentingan yang lebih luas.

“Fakta bahwa Trump mendapat tekanan untuk menyerang Iran dari dua sumber berbeda, yakni Inggris pada 2019 dan Israel pada 2026, menunjukkan bahwa persoalan ini dikendalikan dari tingkat yang lebih tinggi. Menurut saya, kekuatan tersebut adalah oligarki keuangan yang berpusat di Kota London,” ujarnya.

Menanggapi kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu dan kemungkinan pengaruhnya terhadap arah kebijakan baru Amerika Serikat, Krainer memperkirakan bahwa perubahan besar tidak akan terjadi.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, saya meyakini tidak akan ada banyak perubahan. Sebagaimana para diplomat dan agen intelijen Inggris serta Israel, termasuk orang-orang seperti Jeffrey Epstein, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun dan memperkuat hubungan di kubu Partai Republik, mereka juga menempuh cara yang sama terhadap kubu Partai Demokrat,” katanya.

Krainer menyebut mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah berkali-kali berkunjung ke London.

Ia juga menyinggung Rory Stewart, yang dalam wawancara tersebut disebut sebagai salah satu tokoh Partai Buruh Inggris, yang menurutnya kerap bertemu dengan rekan-rekannya dari Partai Demokrat Amerika Serikat.

Kekalahan Elektoral Trump dan Merosotnya Legitimasi Global Amerika Serikat

Ketika ditanya apakah keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan berkepanjangan di kawasan, termasuk perang melawan Iran, dapat mempercepat kemunduran kekuatan global Washington, Krainer memberikan jawaban tegas. “Jawabannya sederhana: ya, tentu saja demikian,” katanya.

Menurut Krainer, kekalahan Trump dalam pemilu telah melemahkan posisinya di mata dunia. Ia menilai petualangan militer Trump di Asia Barat tidak memperoleh dukungan berarti dari masyarakat Amerika Serikat.

“Masyarakat Amerika jelas tidak terpengaruh oleh kisah-kisah berlebihan Trump mengenai kemenangan militer besar yang menurut pengakuannya belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka juga tidak terkesan oleh kesombongannya ketika mengatakan, ‘Saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan karena kita adalah bangsa paling kuat sepanjang sejarah,’ dan pernyataan-pernyataan serupa,” ujar Krainer.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Amerika justru menginginkan presidennya lebih memusatkan perhatian pada persoalan dalam negeri. “Rakyat Amerika ingin presiden mereka berfokus pada masalah-masalah domestik yang benar-benar belum pernah mereka hadapi dalam skala seperti sekarang,” katanya.

Krainer kemudian mengkritik kecenderungan pemerintah Amerika Serikat yang lebih memilih pengerahan kekuatan militer ke luar negeri daripada menyelesaikan persoalan rakyatnya sendiri.

“Tentu saja, mengirim pasukan dan perlengkapan militer dalam jumlah besar ke berbagai penjuru dunia untuk menghancurkan segala sesuatu jauh lebih mudah daripada menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang mendesak di dalam negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hasil pemilihan paruh waktu Amerika Serikat memperlihatkan hilangnya dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri Trump.

“Pemilihan paruh waktu menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri Trump telah benar-benar hilang. Kini para pemimpin negara lain, baik sekutu maupun musuh Amerika Serikat, memahami bahwa Presiden Amerika tidak memiliki legitimasi ataupun mandat dari rakyatnya untuk melanjutkan kebijakan agresif dan intimidatif yang dijalankan pemerintahannya,” pungkas Krainer.