Menurut laporan kantor berita Abna, pagi ini rapat Dewan Koordinasi Majelis Permusyawaratan Islam diadakan dengan kehadiran ketua majelis, presidium, ketua komisi khusus, serta kepala Pusat Penelitian dan Badan Pemeriksa Keuangan majelis

Dalam rapat ini, Mohammad-Baqer Ghalibaf, ketua Majelis Permusyawaratan Islam, merujuk pada penekanan Pemimpin Tertinggi Revolusi tentang perlunya mengakhiri kondisi "bukan perang dan bukan damai", menyatakan: dalam menghadapi kondisi ini tidak boleh cukup dengan diskusi klise dan politik; saling menuduh suka perang atau menyerah bukanlah jalan untuk mengakhiri kondisi ini, dan negara membutuhkan keputusan dan pendekatan yang operasional dan jelas

Ghalibaf merujuk pada perkembangan militer dua tahun terakhir dari "Janji yang Benar" hingga perang 12 hari dan perang 40 hari menambahkan: dengan semangat kesyahidan dan pengorbanan angkatan bersenjata, rasionalitas, kehendak dan kebijaksanaan Panglima Tertinggi, hari ini negara di bidang militer telah mencapai titik pencegahan militer terhadap musuh; sedemikian rupa sehingga musuh telah sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak dapat memicu perang seperti perang 40 hari terhadap kita, oleh karena itu ia telah memusatkan prioritas utamanya pada mengganggu keamanan dalam negeri Iran, tekanan ekonomi dan keruntuhan dari dalam, dan terhadap rancangan musuh ini, negara membutuhkan persatuan, kekompakan dan pencapaian pencegahan yang berkelanjutan