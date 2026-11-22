Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Manar, Hassan Fadlallah perwakilan fraksi «Kesetiaan kepada Perlawanan» di parlemen Lebanon dalam pidatonya pada upacara peringatan Ibrahim dan Abbas Alian, dua bersaudara syuhada, di kota Qalawiya di wilayah Bent Jbeil, dengan menekankan bahwa kemerdekaan negara ini belum sepenuhnya terwujud, ia menganggap kelanjutan pendudukan rezim Zionis dan intervensi asing dalam keputusan pemerintah Beirut sebagai hambatan utama kedaulatan nasional Lebanon dan menuntut pemerintah memperhatikan penghidupan rakyat sebelum memasuki pembahasan monopoli senjata

Anggota fraksi «Kesetiaan kepada Perlawanan» di parlemen Lebanon mengumumkan bahwa selama sebagian wilayah negara ini masih diduduki rezim Zionis dan intervensi asing dalam pengambilan keputusan pemerintah masih berlanjut, kemerdekaan Lebanon tidak akan sepenuhnya terwujud

Hassan Fadlallah menuduh Amerika dan beberapa kedutaan asing menghasut kelompok-kelompok di Lebanon terhadap arus lain dan mengatakan: tindakan ini dilakukan dengan tujuan menciptakan konflik internal dan melemahkan negara. Mereka setiap hari menghasut beberapa kelompok dan arus terhadap orang Lebanon lainnya dan ingin agar rakyat Lebanon saling bentrok untuk membawa negara mereka ke kehancuran dengan tangan mereka sendiri, sementara orang Amerika sebelumnya juga telah menerapkan kebijakan ini di berbagai negara dan kemudian membiarkan tentara bayaran mereka begitu saja