Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Jerusalem Post, Yair Golan, ketua partai «Demokrat» rezim Zionis memperingatkan bahwa Tepi Barat berada di ambang intifada ketiga dan kebijakan kabinet Israel saat ini memicu eskalasi ketegangan di kawasan ini

Mengacu pada serangan pemukim terhadap warga Palestina, ia mengatakan: Yudea dan Samaria (Tepi Barat) berada di ambang ledakan. Siapa pun yang ingin mencegah intifada ketiga harus mengganti kabinet saat ini; kabinet yang memberi ruang bagi terorisme Yahudi dan telah meninggalkan keamanan

Golan juga menekankan bahwa kekerasan ekstremis Yahudi merugikan warga Palestina yang tidak bersalah dan tentara Israel dan proses ini mendorong Israel menuju isolasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya