Menurut laporan kantor berita Abna, Abdulbari Atwan, analis masalah strategis kawasan, dalam artikel barunya di surat kabar elektronik Ray al-Yawm menulis bahwa kembalinya pemerintahan Donald Trump, presiden Amerika, ke topik program nuklir Iran dan penekanan kembali pada keharusan memindahkan cadangan uranium diperkaya Iran dengan pengayaan lebih dari 60 persen ke luar negara ini, dan itu di bawah tekanan rezim Zionis, berarti penerimaan kekalahan opsi militer — meskipun sementara — karena opsi ini membawa risiko besar bagi kapal induk dan kapal perang Amerika di perairan Asia Barat dan Samudra Hindia

Ia menambahkan bahwa Iran menganggap doktrin nuklirnya sebagai garis merah yang sama sekali tidak dapat dinegosiasikan. Negara ini dengan keteguhannya dan kemenangannya di berbagai front pertempuran telah menggagalkan tekanan Amerika. Iran juga dengan bersandar pada kehendak militer yang tinggi dan memiliki sistem rudal dan drone canggih telah mampu menetralisir keunggulan udara Amerika dan Israel

Tanda lain yang menurut penekanan penulis mengkonfirmasi posisi ini adalah penolakan para pemimpin Iran terhadap segala kunjungan ulang inspektur Badan Energi Atom Internasional ke fasilitas nuklir negara ini. Pada saat yang sama, muncul bisikan tentang tuntutan untuk keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan penerbitan fatwa baru untuk mengizinkan perolehan senjata nuklir agar senjata ini dapat bertindak sebagai tameng terhadap segala agresi nuklir Amerika atau Israel