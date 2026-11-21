Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Manar, Hizbullah Lebanon pada ulang tahun ke-83 kemerdekaan Lebanon, dalam sebuah pernyataan mengumumkan: kemerdekaan yang dirayakan rakyat Lebanon hari ini, pada ulang tahun ke-83 proklamasinya, terpapar bahaya dan ancaman yang dari segala arah mempengaruhi keberadaan dan maknanya. Hal ini memaksa semua rakyat Lebanon, terlepas dari sekte dan agama mereka, untuk bersatu di bawah bendera konsensus nasional dan menghidupkan kembali makna sejati dari rasa memiliki terhadap tanah air dan prinsip-prinsip nasional yang melaluinya mereka mencapai kemerdekaan pertama mereka dengan mengusir penjajah Prancis dan kemerdekaan kedua mereka dengan kekalahan pendudukan tanah kami oleh Israel pada tahun 2000. Menjaga kemerdekaan, yang untuk itu rakyat Lebanon telah berkorban besar dan mempersembahkan syuhada yang tak terhitung dalam membela tanah air, martabat dan kebebasannya, adalah tugas nasional yang suci yang melampaui semua perhitungan sempit dan kepentingan pribadi.