Menurut laporan wartawan ABNA, Kazem Gharibabadi dalam pertemuan dengan para veteran kimia di Museum Perdamaian, menyatakan: ada kesempatan untuk menghadiri museum ini sebelum konferensi tahunan senjata kimia diadakan.

Ia melanjutkan: senjata kimia adalah salah satu senjata paling tidak manusiawi. Menurut dokumen yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 2600 ton senjata kimia digunakan terhadap rakyat Iran.

Dengan menyebutkan siapa yang memberikan senjata ini kepada rezim Saddam, ia mengatakan: negara-negara Barat yang mengklaim hak asasi manusia, negara-negara inilah yang telah melakukan kezaliman terbesar terhadap umat manusia.

Wakil Menteri Urusan Hukum dan Internasional Kementerian Luar Negeri mengatakan: lebih dari 16 negara membantu rezim Saddam untuk dilengkapi dengan senjata kimia. Kita semua di antara kerabat kita setidaknya memiliki satu orang yang menderita karena senjata kimia.

Ia melanjutkan: Republik Islam Iran pada saat perang itu memiliki kemampuan produksi dan penggunaan senjata ini tetapi tidak melakukannya karena menganggapnya sebagai tindakan ilegal.

Wakil Menteri Luar Negeri melanjutkan: negara-negara yang sama yang mempersenjatai Saddam menuduh Iran berusaha menggunakan bom kotor. Amerika sendiri memiliki cadangan bom kotor terbesar dan melewati tenggat waktu konvensi dan menyimpannya.