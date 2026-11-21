Menurut laporan kantor berita ABNA, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, juru bicara militer Republik Islam Iran, dengan hadir di selatan negara itu, bertemu dan berbincang dengan komandan, pejabat, dan personel unit militer di Bandar Abbas, Kuhestak, garis pantai, Sirik, dan Jask.

Juru bicara militer di sela-sela pertemuan ini, dengan menekankan pengetahuan penuh para pejuang angkatan bersenjata tentang perkembangan maritim, mengatakan: dari timur hingga barat Selat Hormuz berada di bawah pengawasan dan kendali angkatan bersenjata Republik Islam Iran, dan penguasaan serta kesiapan operasional angkatan bersenjata dalam mengendalikan perairan regional dan pengawasan berkelanjutan terhadap pergerakan maritim sepenuhnya jelas.

Brigadir Jenderal Akraminia dengan merujuk pada posisi historis perlawanan rakyat Iran terhadap kekuatan asing, berbicara kepada para pejuang: hari ini kalian berdiri di hadapan kekuatan yang menganggap dirinya sebagai negara adidaya militer dunia. Keteguhan dan perlawanan para pejuang Iran terhadap musuh seperti itu adalah kebanggaan besar dan abadi di bidang nasional dan agama, dan perjuangan kalian, yang terhormat, di posisi operasional telah mencegah terwujudnya tujuan musuh.

Juru bicara militer selanjutnya menilai perjuangan para pejuang yang hadir di posisi pesisir sebagai faktor penting dalam kegagalan musuh mencapai tujuannya dan menegaskan: musuh hingga saat ini belum mampu mencapai tujuan seperti pendudukan wilayah, pemecahan negara, dan penguasaan atas Iran, dan keteguhan ini berkat usaha, komitmen, dan kesiapan para pejuang angkatan bersenjata.