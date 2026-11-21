Dengan merujuk pada penekanan pemimpin revolusi tentang persatuan 90 juta orang Iran, ia menambahkan: hari ini pemikiran dan pandangan dunia setiap orang Iran terbentuk sedemikian rupa sehingga satu front adalah Iran bersatu dengan 90 juta basij dan pemikiran basiji, dan di front yang berlawanan terdapat kesombongan global.

Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Islam, dengan menyatakan bahwa negara berada dalam hari-hari sensitif, menegaskan: yang penting bagi kita hari ini adalah Iran; Iran yang berada di bawah pengelolaan Velayat-e Faqih dan wakil sah Imam Zaman, dan identitasnya terikat dengan Islam murni karena Islam yang terwujud di Iran telah membuat dunia takjub.

Dengan merujuk pada alasan serangan musuh terhadap negara, ia mengatakan: Iran memiliki tiga komponen penting yang membuat kesombongan global khawatir; pertama peradaban berusia ribuan tahun dengan akar tauhid; kedua identitas dan peradaban Islam berusia 1400 tahun serta menikmati Islam murni; dan ketiga kecerdasan, pemahaman, dan kemampuan tinggi rakyat Iran, dan musuh dalam perang terbaru menargetkan ketiga komponen tersebut tetapi hari ini hasil dari konfrontasi ini adalah keteguhan dan kemenangan bangsa Iran terhadap tekanan.

Haji Babai dengan menegaskan bahwa Iran berada di momen menentukan dalam menghadapi kekuatan dunia, mencatat: suatu hari Imam Khomeini berkata tentang pengepungan Abadan bahwa pengepungan harus dipatahkan, dan hari ini perintah dan niat Pemimpin Tertinggi adalah agar blokade ekonomi negara dipatahkan. Di jalur ini, kapal tanker minyak Republik Islam Iran bergerak untuk mematahkan blokade ekonomi dan menghadapi kesombongan secara menyeluruh, dan Amerika harus membayar atas tindakannya.

Dengan merujuk pada posisi Iran dalam persamaan global, ia mengingatkan: hari ini kekuatan besar kita adalah basij dan pemikiran basiji, dan Republik Islam Iran tampil sebagai kekuatan berpengaruh dalam persamaan internasional.