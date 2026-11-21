Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Saba, jet tempur Saudi melakukan serangan terhadap Abs di provinsi Hajjah di barat laut Yaman.

Juga, musuh Saudi hari ini melakukan serangan rudal terhadap distrik Haidan di provinsi Saada. Sebuah sumber lokal mengatakan bahwa musuh Saudi menargetkan desa-desa perbatasan di distrik Haidan dengan rudal.

Jet tempur koalisi yang dipimpin Arab Saudi hari ini melakukan dua serangan udara terhadap jaringan telekomunikasi di distrik Qatab dan Al-Baqa di provinsi Saada. Jet tempur koalisi menargetkan jaringan telekomunikasi di wilayah Marar distrik ini dengan dua serangan udara.

Juga, jet tempur koalisi yang dipimpin Arab Saudi hari ini melanjutkan serangan udara mereka terhadap jaringan telekomunikasi di Jabal al-Shawar, distrik Al-Mawasit, provinsi Taiz. Sebuah sumber lokal mengatakan bahwa koalisi melakukan serangan udara ketiganya terhadap jaringan ini dan menghancurkannya sepenuhnya. Sebelumnya hari ini, dua serangan udara menargetkan jaringan ini dan merusak sebagiannya.