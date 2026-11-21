Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Shihab, Khalil al-Hayya, kepala biro politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, dalam pidatonya di "Konferensi Nasional Arab" mengapresiasi peran organisasi, partai dan arus Arab dan Islam dalam mendukung Palestina, bangsa dan perlawanannya.

Al-Hayya secara khusus menyebut Perlawanan Islam dan Hizbullah Lebanon dan mengatakan bahwa arus-arus ini dalam operasi "Banjir Al-Aqsa" memiliki peran khusus dalam mendukung bangsa Palestina dan perlawanannya. Ia juga mengenang syahid "Sayyed Hassan Nasrallah" dan rekan-rekannya yang gugur dalam pembebasan Yerusalem.

Kepala biro politik Hamas juga menyebut syahid "Ismail Haniyeh", kepala biro politik sebelumnya dari gerakan ini yang dua tahun lalu dalam pertempuran "Banjir Al-Aqsa" berpidato di konferensi yang sama, dan memberi salam kepada arwah semua komandan, pejuang dan syuhada bangsa Palestina, Lebanon dan bangsa-bangsa lain di kawasan.

Al-Hayya dengan merujuk pada situasi Jalur Gaza mengatakan bahwa rakyat Palestina di Gaza masih tetap teguh di tanah mereka dan berpegang pada hak-hak mereka, sementara mereka kehilangan makanan sehari-hari, fasilitas medis untuk mengobati yang terluka dan tempat berlindung bagi diri mereka dan anak-anak mereka.

Ia menambahkan bahwa Hamas dan kelompok-kelompok Palestina tahun lalu untuk melindungi bangsa Palestina dari genosida dan menggagalkan rencana pengungsian paksa menyetujui kesepakatan Sharm El-Sheikh, tetapi rezim Zionis terus melakukan agresi dan membuat bangsa Palestina kelaparan dan masyarakat dunia juga mengambil posisi lemah terhadapnya.