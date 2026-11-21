Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip saluran Al-Jazeera, Donald Trump, presiden Amerika dalam wawancara dengan saluran Fox News kembali dengan tujuan pamer diri dan mencoba menyelamatkan diri dari kekalahannya yang berulang di dalam dan luar negerinya mengklaim: saya akan mencapai kesepakatan yang langgeng yang menjamin Iran tidak akan mendapatkan senjata nuklir. Saya berniat mengadakan kesepakatan permanen dengan Iran.

Presiden Amerika dengan jelas mundur dari slogan-slogan khayalan sebelumnya dari pejabat kabinetnya, mengklaim: saya tidak terlalu khawatir tentang perubahan rezim di Iran; kami telah berurusan dengan 3 periode kepemimpinan berturut-turut yang dengan sendirinya merupakan perubahan mendasar dalam pemerintahan!

Donald Trump kemudian mencoba menghindari beban tanggung jawab internasionalnya dalam melanggar perjanjian dari JCPOA hingga memorandum Islamabad dengan cara ini: kepemimpinan Iran saat ini mungkin lebih rasional, tetapi bekerja dengan mereka sulit; mereka menandatangani perjanjian, tetapi keesokan harinya mereka melanggarnya!

Dia yang perilakunya menyebabkan kekalahan berat Partai Republik dalam pemilihan tengah periode Kongres Amerika, mengklaim: ada kemungkinan bahwa kita dapat mencapai kinerja yang lebih baik daripada ketika kita dengan Partai Republik memiliki mayoritas yang sangat tipis. Demokrat di bidang layanan kesehatan memiliki poin positif dan negatif. Ada kemungkinan bahwa kita dapat mencapai sistem layanan kesehatan yang sangat baik dan banyak pencapaian lainnya! ... Stephen Miller (kepala staf Gedung Putih) adalah orang yang sangat baik dan saya pikir Hakeem Jeffries (kandidat Demokrat untuk ketua Dewan Perwakilan Amerika) akan memahami hal ini. Saya menantikan kerja sama dengan Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries adalah orang yang cerdas dan rasional. Hal yang sama berlaku untuk Chuck Schumer (pemimpin Demokrat di Senat).