Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pada Kamis, iring-iringan jenazah berangkat dari Madrasah Ayatullah Khui di Masyhad menuju Simpang Syuhada, lalu melanjutkan perjalanan ke kompleks makam Imam Ridha As. Prosesi berakhir di Pelataran Payambar-e A‘zam (Nabi Agung).

Jenazah dimakamkan setelah salat Zuhur dan Asar yang dipimpin Ayatullah Sayid Ahmad Alamolhoda, imam salat Jumat Masyhad. Sesuai wasiat almarhum dan permintaan keluarga, serta dengan persetujuan pengelola Astan Quds Razavi, jenazah dimakamkan di Riwaq Dar al-Sa‘adah, di sisi kaki makam Imam Ridha As.

Pada hari yang sama, pukul 18.30, upacara penghormatan untuk marja besar ini dijadwalkan berlangsung di Riwaq Imam Khomeini, kompleks makam Imam Ridha As. Acara tersebut diselenggarakan atas prakarsa Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam.

Dar al-Sa‘adah merupakan salah satu riwaq di bagian timur kompleks makam Imam Ridha As yang dibangun pada masa Dinasti Qajar. Setelah pembangunan Pelataran Baru, yang kini bernama Pelataran Azadi, ruang di antara Iwan Emas Naseri dan Kubah Hatamkhani diberi atap dan dinamai Dar al-Sa‘adah. Pembangunan itu berlangsung pada masa pemerintahan Allahyar Khan Asef al-Dowleh di Khurasan, antara 1251 dan 1263 Hijriah. Di sebelah utara, riwaq ini berbatasan dengan Riwaq Allahverdi Khan dan Dar al-Dhiyafah. Di sebelah selatan terdapat Riwaq Dar al-Surur, di sebelah timur Iwan Emas Naseri, dan di sebelah barat Riwaq Hatamkhani.

Pada bagian terluasnya, Riwaq Dar al-Sa‘adah memiliki panjang sekitar 15 meter, lebar 13 meter, dan tinggi 15 meter. Luasnya sekitar 162 meter persegi. Kubah riwaq bertumpu pada struktur empat lengkung. Pada sudut-sudut ruangan, lengkung peralihan dengan pola geometris karbandi dan hiasan muqarnas menghubungkan ruang berbentuk persegi dengan dasar kubah yang melingkar. Detail ini menambah nilai arsitektural ruang bersejarah tersebut.