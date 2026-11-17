Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah al-Uzhma Wahid Khorasani diberitakan meninggal dunia beberapa saat yang lalu. Berdasarkan sumber resmi disebutkan, Ayatullah al-Uzhma Wahid Khorasani meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama beberapa hari di sebuah rumah sakit di Qom.

Berikut pengumuman dari Kantor Ayatullah Wahid Khorasani.

Bismillahirrahmanirrahim.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji‘un.

Ya ayyatuhan-nafsul-muthma’innah. Irji‘i ila rabbiki radhiyatan mardhiyyah. Fadkhuli fi ‘ibadi wadkhuli jannati.

Dengan duka dan kesedihan yang mendalam, kami menyampaikan kabar berpulangnya Ayatullah al-Uzhma Wahid Khorasani (semoga Allah Taala meridai beliau), fakih Ahlulbait As, marja‘ terkemuka dunia Syiah, ulama rabbani, dan guru terkemuka di hauzah-hauzah ilmiah.

Fakih agung ini mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk menuntut, meneliti, dan mengajarkan ilmu-ilmu keluarga Nabi Muhammad Saw. Beliau membela kehormatan Ahlulbait As, mengayomi anak-anak yatim Wali al-‘Ashr (semoga Allah Taala menyegerakan kemunculan beliau), mendidik banyak ulama, dan menghidupkan syiar-syiar agama, terutama majelis duka untuk ash-Shiddiqah al-Kubra Sa. Seusai hari-hari peringatan kesyahidan Sayidah Fatimah az-Zahra Sa, sang fakih menyerahkan ruhnya kepada Sang Pencipta. Kepergiannya meninggalkan duka di hati semua orang yang tulus menghormatinya karena kecintaan beliau kepada keluarga suci Ahlulbait As.

Atas kehilangan besar ini, kami menyampaikan belasungkawa ke hadirat suci Baqiyyatullah al-A‘zham (arwahuna fidah), kepada segenap hauzah ilmiah, kepada mereka yang menjunjung tinggi kedudukan para fakih dan marja‘, serta kepada seluruh umat Syiah.

Jadwal prosesi pengantaran jenazah, pemakaman, dan majelis takziah akan diumumkan kemudian.

Kantor Ayatullah al-Uzhma Wahid Khorasani (semoga Allah Taala meridai beliau)

Redaksi Kantor Berita Mahasiswa Iran (ISNA) menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya fakih Ahlulbait As dan marja‘ terkemuka Ayatullah al-Uzhma Wahid Khorasani kepada Wali al-‘Ashr (arwahuna fidah), segenap hauzah ilmiah, para murid, para pengikut taklid, keluarga beliau, dan seluruh kaum mukmin.

Riwayat Hidup Ayatullah Wahid Khorasani

Ayatullah Husain Wahid Khorasani lahir pada 21 Maret 1921 di Nisyabur. Beliau memulai pendidikan agama di Masyhad. Setelah mempelajari ilmu bahasa dan sastra Arab, beliau menempuh pelajaran tingkat sath, dari tingkat awal hingga akhir, di bawah bimbingan Muhammad Nahavandi, seorang penulis tafsir. Setelah menyelesaikan tingkat sath, beliau mengikuti pelajaran dars-e kharej fikih bersama Ayatullah Mirza Mahdi Isfahani dan Ayatullah Ashtiani hingga mencapai derajat ijtihad.

Beliau mempelajari ilmu-ilmu rasional dari Mirza Abulqasim Elahi dan Mirza Mahdi Ashtiani. Dalam rentang 1948–1949, beliau bertemu dengan Ayatullah Sayyid Muhammad Hujjat Kuhkamari di Kota Ray. Setelah berdiskusi tentang persoalan-persoalan keilmuan, beliau memperoleh izin ijtihad mutlak. Pada usia 27 tahun, ketika sudah mencapai derajat ijtihad, beliau pindah ke Hauzah Ilmiah Najaf untuk memperdalam dasar-dasar keilmuannya dan mempelajari pandangan para marja‘ di sana. Selama bertahun-tahun, beliau mengikuti pelajaran para guru terkemuka di hauzah tersebut.

Ayatullah Wahid Khorasani merupakan murid Mirza Abulqasim al-Khu’i dan salah satu anggota dewan fikihnya. Pengaruh pemikiran ijtihad al-Khu’i tampak jelas dalam metode fikih Wahid Khorasani. Dari segi landasan maupun metode ijtihad, pendekatan fikih Wahid Khorasani dapat dipandang sebagai kelanjutan dari mazhab fikih Abulqasim al-Khu’i. Ketika Imam Khomeini menetap di Najaf, beliau juga mengikuti pelajarannya.

Setelah bertahun-tahun mengajar pelajaran tingkat sath, beliau mulai mengajar dars-e kharej fikih dan usul fikih dalam rentang 1958–1959. Beliau melanjutkan pengajaran tersebut di Najaf selama hampir 12 tahun.

Sekembalinya ke Iran pada 1970, beliau mengajar di Masyhad. Pada musim gugur tahun itu, beliau pindah ke Qom. Menurut penuturan mengenai alasan kepindahannya, selama tinggal di Masyhad beliau menghadapi kesulitan dalam hubungannya dengan pemerintah dan penguasa saat itu, yang mengajukan sejumlah tuntutan kepadanya. Meski Sayyid Muhammad Hadi Milani berperan kuat dalam menahan tekanan tersebut, tuntutan itu tetap tidak dapat beliau terima maupun tanggung. Karena itu, beliau meninggalkan Masyhad dan pindah ke Qom.

Beliau mengajar dars-e kharej fikih dan usul fikih sejak musim gugur 1970. Kelasnya termasuk yang paling ramai di Hauzah Ilmiah Qom. Di lingkungan hauzah, beliau dikenal dengan sebutan “Wahid dalam ilmu usul”. Seluruh kegiatan mengajarnya dihentikan karena kondisi kesehatan beliau dalam rentang 2018–2019. Pelajaran fikih dan usul fikih yang beliau ampu termasuk di antara pelajaran resmi yang paling kaya isinya di Hauzah Ilmiah Qom.

Metode fikih Ayatullah Wahid bertumpu pada syarah dan dalil-dalil yang mendasari al-‘Urwah al-Wutsqa. Pendekatan fikihnya mengikuti metode para fakih seperti Syahid Awwal, Syahid Tsani, Muhaqqiq Karaki, dan Shahib al-Jawahir, serta para fakih periode belakangan seperti Muhaqqiq Sabzawari, Syekh Anshari, Sayyid Abdul Hadi Syirazi, Sayyid Muhsin Hakim, dan gurunya sendiri, Abulqasim al-Khu’i. Dalam fikih, beliau memadukan argumentasi rasional dengan dalil-dalil naqli. Karena itu, pelajaran fikih beliau memuat pembahasan usul fikih yang terperinci dan kompleks. Dalam pembahasannya, beliau tetap berpegang erat pada riwayat.