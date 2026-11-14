Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Angkatan Bersenjata Yaman dilaporkan berhasil mencapai garis pantai yang menghubungkan Provinsi Aden dan Lahj, di sebelah selatan Selat Bab el-Mandeb. Kemajuan tersebut dinilai telah menciptakan situasi militer baru di kawasan itu.

Perkembangan ini membuat kelompok-kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Arab Saudi di wilayah Al-Saqiya dan Ras al-Ara, selatan Selat Bab el-Mandeb, menghadapi dua pilihan, yakni ditawan atau mundur tanpa membawa senjata.

Menurut laporan surat kabar Al-Akhbar Lebanon, meskipun Arab Saudi telah melancarkan puluhan serangan udara untuk memperlambat pergerakan Angkatan Bersenjata Yaman, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa pasukan terdepan Yaman telah mencapai garis pantai yang menghubungkan Provinsi Aden dan Lahj.

Sumber-sumber yang berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan bahwa jalur utama logistik yang selama ini digunakan kelompok-kelompok bersenjata sekutu Arab Saudi kini telah berada di bawah kendali pasukan mereka.

Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Yaman juga dilaporkan berhasil menguasai wilayah Ghail al-Barir, Huwairib, dan Kamp Kharaz di Distrik Al-Mudarabah, sebelah barat Provinsi Lahj.

Perkembangan tersebut berlangsung bersamaan dengan kemajuan pasukan Yaman dari arah berlawanan menuju Kamp Kharaz dan kawasan Khor Umairah yang terletak di antara Aden dan Lahj.

Pertempuran Sengit di Sekitar Kamp Kharaz

Sumber-sumber lapangan mengatakan kepada surat kabar Al-Akhbar bahwa pertempuran sengit terjadi pada hari sebelumnya di sejumlah titik dekat Kamp Kharaz.

Pertempuran tersebut dimulai setelah Angkatan Bersenjata Yaman berhasil menguasai Sumur Al-Tawani dan bergerak mendekati Kamp Kharaz. Kamp tersebut merupakan salah satu pusat dukungan logistik militer bagi pasukan yang didukung Arab Saudi. Di dalamnya terdapat sejumlah besar gudang penyimpanan senjata dan berbagai jenis amunisi.

Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Yaman juga dilaporkan telah melancarkan enam operasi serangan menggunakan rudal balistik terhadap konsentrasi pasukan Brigade Al-Amaliqa dan Pasukan Perisai Tanah Air (Dera al-Watan) di kawasan Kharaz, serta sejumlah posisi lainnya di Ras al-Ara dan Kharaz.

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, menyatakan bahwa operasi tersebut telah menewaskan puluhan anggota pasukan yang didukung Arab Saudi.

Angkatan Bersenjata Yaman Serukan Pasukan yang Terkepung untuk Menyerah

Sementara sumber-sumber dari wilayah selatan menggambarkan kemajuan Angkatan Bersenjata Yaman menuju garis pantai sebagai sebuah penerobosan pertahanan, kelompok-kelompok bersenjata sekutu Arab Saudi menyatakan bahwa mereka masih bertahan di kawasan Al-Saqiya dan Ras al-Ara serta tidak berniat mundur.

Kelompok-kelompok tersebut juga mengumumkan bahwa mereka telah mulai menerima bantuan militer melalui jalur laut.

Dalam perkembangan terkait, sumber-sumber lapangan yang mengetahui situasi di Provinsi Lahj mengonfirmasi bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah menggunakan pengeras suara dan perangkat komunikasi untuk menyerukan kepada anggota kelompok-kelompok Salafi yang masih bertahan di Al-Saqiya dan Ras al-Ara agar meletakkan senjata dan menyelamatkan diri.

Mohammed al-Farah, anggota Dewan Politik Gerakan Ansarullah Yaman, juga membenarkan bahwa puluhan anggota Brigade Kedua Al-Amaliqa telah terkepung di salah satu front pertempuran di kawasan Al-Mudarabah. Menurutnya, berbagai upaya untuk menerobos kepungan tersebut tidak membuahkan hasil.

Dalam unggahan di platform media sosial X, Al-Farah menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman terus melanjutkan kemajuan mereka di sejumlah front pertempuran di Lahj, Al-Mudarabah, dan Ras al-Ara. Ia menyatakan bahwa barisan pasukan lawan kini mengalami kekacauan dan kebingungan.

Al-Farah juga melaporkan adanya penarikan mundur secara besar-besaran pasukan yang didukung Arab Saudi dari sejumlah wilayah, yakni Kharaz, Al-Shatt, Persimpangan Al-Sarih, Al-Muhawalah, dan Al-Shaqiqah menuju Khor Umairah.