Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Akumulasi kerugian ekonomi yang diperkirakan timbul akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di negara-negara Arab kawasan Teluk Persia selama periode 2026 hingga 2030 diproyeksikan melampaui 790 miliar dolar AS. Sementara itu, nilai kerusakan fisik akibat perang di negara-negara tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS.

Berdasarkan kajian perusahaan asuransi kredit perdagangan dan manajemen risiko keuangan Allianz Trade, produk domestik bruto (PDB) gabungan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 4 persen pada 2026. Angka tersebut lebih rendah 8,2 poin persentase dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebelum perang terhadap Iran.

Menurut kajian tersebut, Qatar diperkirakan menjadi negara yang mengalami dampak paling besar, dengan kontraksi ekonomi mencapai 14 persen pada 2026. Posisi berikutnya ditempati Kuwait dengan kontraksi 11 persen dan Bahrain sebesar 8 persen.

Perekonomian Arab Saudi juga diperkirakan menyusut 2,8 persen, sementara Uni Emirat Arab mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen.

Sebaliknya, ekonomi Oman diproyeksikan tetap tumbuh sebesar 3,3 persen. Hal ini disebabkan negara tersebut memiliki akses ke jalur pelayaran yang tidak bergantung pada Selat Hormuz.

Allianz memperkirakan bahwa negara-negara yang mengalami kerugian ekonomi paling besar akan mulai memasuki fase pemulihan pada 2027, dengan syarat tidak terjadi kembali peningkatan eskalasi konflik dan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz kembali normal.

Dalam skenario tersebut, pertumbuhan ekonomi Qatar dan Kuwait pada 2027 berpotensi mencapai sekitar 9 persen. Kajian itu juga menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi akan meluas ke sektor-sektor utama perekonomian kawasan.

Aktivitas industri minyak dan gas di negara-negara Arab Teluk Persia diperkirakan turun sekitar 8,5 persen sepanjang 2026. Penurunan tersebut diproyeksikan mengurangi pertumbuhan PDB negara-negara kawasan sebesar 1,6 poin persentase.

Selain itu, aktivitas perdagangan di kawasan diperkirakan mengalami penurunan sebesar 5,5 persen. Kajian Allianz menegaskan bahwa pulihnya sebagian volume ekspor minyak ke tingkat sebelum perang tidak serta-merta berarti berakhirnya fluktuasi pendapatan.

Pasalnya, setelah perang, aktivitas ekspor semakin bergantung pada jalur-jalur alternatif. Di samping itu, ancaman keamanan diperkirakan masih dapat berlanjut meskipun kesepakatan politik tercapai dan konflik berhasil diselesaikan.

Kerusakan Sektor Energi, Pariwisata, dan Properti

Menurut kajian tersebut, lebih dari 80 fasilitas energi di negara-negara Arab Teluk Persia telah menjadi sasaran serangan. Fasilitas-fasilitas itu meliputi pusat produksi energi, kilang minyak, dan jaringan pipa, dengan sekitar sepertiganya mengalami kerusakan berat. Kerusakan terbesar terkonsentrasi di negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap Selat Hormuz, khususnya pada infrastruktur energi mereka.

Di Qatar, laporan tersebut menyoroti kerusakan yang terjadi di Ladang Gas Utara atau North Field. Ladang gas ini menyumbang sekitar 18 persen produksi gas Qatar dan hampir 4 persen pasokan gas alam cair (LNG) dunia.

Berdasarkan penilaian dalam kajian tersebut, pemulihan produksi ladang gas itu hingga kembali normal dapat membutuhkan waktu beberapa tahun. Kondisi ini berpotensi memperpanjang dampak kerusakan terhadap ekspor gas dan pendapatan Qatar.

Sejumlah fasilitas pengolahan minyak juga dilaporkan menjadi sasaran serangan, sehingga memperburuk kelangkaan produk minyak olahan di pasar.

Sektor Pariwisata Terpukul, Pendapatan Industri Wisata Menurun

Sektor pariwisata juga mengalami tekanan berat akibat menurunnya jumlah perjalanan, berkurangnya pengeluaran wisatawan, serta melemahnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke kawasan tersebut.

Menurut laporan itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Teluk Persia pada semester pertama 2026 turun sekitar 22 persen. Allianz memperkirakan pendapatan pariwisata internasional negara-negara kawasan secara keseluruhan akan merosot sekitar 33 persen sepanjang tahun, menjadi sekitar 104 miliar dolar AS.

Angka tersebut sekitar 56 miliar dolar AS lebih rendah dibandingkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh negara-negara tersebut apabila perang tidak terjadi.

Selain itu, selama periode Maret hingga Juni, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara setiap bulannya rata-rata mengalami penurunan sebesar 33 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Kajian ini memperkirakan pemulihan industri pariwisata di kawasan akan berjalan lambat dan tidak merata. Industri pariwisata diproyeksikan baru dapat kembali mendekati kondisi sebelum perang pada 2029.

Penurunan Jumlah Penumpang dan Dampaknya terhadap Industri Penerbangan

Di sektor transportasi udara, jumlah penumpang yang melalui Bandara Internasional Dubai pada semester pertama 2026 dilaporkan turun sekitar 30 persen. Penurunan tersebut bahkan mencapai 60 persen pada Maret.

Allianz memperkirakan lalu lintas penumpang pesawat di kawasan Timur Tengah sepanjang 2026 akan mengalami penurunan sebesar 11,4 persen. Selain itu, Dubai telah menunda target untuk melayani 100 juta penumpang dari semula pada 2026 menjadi 2027.

Sementara itu, kembali meningkatnya risiko keamanan telah menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan serta tertundanya pengoperasian kembali layanan beberapa maskapai menuju kawasan tersebut.

Transaksi Properti Merosot, Harga Rumah di Dubai Turun

Bagian lain dari kajian Allianz membahas kondisi pasar properti di Dubai. Menurut laporan tersebut, nilai transaksi properti di Dubai pada Mei 2026 merosot 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Harga rumah hingga Agustus juga mengalami penurunan sekitar 1,7 hingga 3,1 persen secara tahunan.

Sementara itu, hingga September, penurunan harga rumah tercatat mencapai 10,2 persen dibandingkan posisi tertinggi yang dicapai pada Januari.

Proyek Konstruksi Melambat, Biaya Pembangunan Meningkat

Sektor konstruksi juga menghadapi perlambatan pelaksanaan proyek-proyek swasta, bersamaan dengan pergeseran arah investasi menuju belanja pemerintah. Allianz melaporkan bahwa nilai kontrak proyek konstruksi yang diberikan di Uni Emirat Arab pada kuartal pertama 2026 turun 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada kuartal kedua, nilai kontrak tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 63 persen. Di Arab Saudi, nilai kontrak proyek yang diberikan pada kuartal pertama tahun ini mencapai 11,5 miliar dolar AS. Angka tersebut menjadi nilai terendah kedua dalam lima tahun terakhir.

Meski demikian, nilai kontrak proyek pada kuartal kedua meningkat 160 persen. Kenaikan ini terutama didorong oleh kontrak-kontrak yang berkaitan dengan sektor gas dan pembangunan infrastruktur pemerintah.

Selain itu, harga bahan bangunan juga mengalami kenaikan sejak Januari. Harga semen tercatat meningkat 16 persen, beton naik 10 persen, dan baja tulangan mengalami kenaikan sebesar 8 persen.