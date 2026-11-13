Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam beberapa pekan terakhir, rakyat Yaman terus menunjukkan keteguhan menghadapi serangan pesawat tempur Arab Saudi dan Amerika Serikat, meskipun berada di bawah blokade serta menanggung berbagai kesulitan dan penderitaan akibat serangan terhadap warga sipil.

Anak-anak, perempuan, dan laki-laki Yaman, bahkan ketika baru saja keluar dari reruntuhan bangunan, tetap menyuarakan perlawanan terhadap pasukan Saudi yang mereka anggap sebagai agresor dan menantang mereka untuk bertempur.

Amat al-Malik al-Khashab, anggota Departemen Media Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat di Sanaa, dalam artikel opini berjudul "Rumah Tanah Liat Melawan Menara Kaca: Strategi Penangkalan dan Kisah Keteguhan dari Kahbub hingga Jantung Riyadh", mengulas keteguhan dan keberanian perempuan serta laki-laki Yaman dalam menghadapi serangan militer Arab Saudi.

Berikut tulisan selengkapnya.

Yaman Memasuki Babak Penentuan

Tidak seorang pun yang mengamati perang Yaman saat ini dapat mengabaikan kenyataan pahit bahwa kita tengah menghadapi fase yang menentukan. Perkembangan di medan pertempuran telah melampaui segala perkiraan, membawa kita memasuki babak baru ketika sejarah ditulis dengan darah orang-orang mulia dan rudal kaum tertindas.

Semua itu berlangsung di tengah apa yang kami pandang sebagai agresi kriminal Arab Saudi, yang tidak lebih dari alat untuk menjalankan agenda Amerika Serikat dan Zionis, dengan bertindak sebagai pihak yang tunduk kepada Paman Sam dan Trump si pirang.

Selama 12 tahun, agresi Arab Saudi terhadap rakyat Yaman yang sabar ini telah melewati berbagai fase kekejaman dan kebingungan strategi.

Sepanjang periode tersebut, musuh meyakini bahwa kekuatan militernya yang besar, dengan persenjataan rudal dan bom pintar bernilai miliaran dolar, akan mampu menundukkan atau memaksa rakyat Yaman menyerah.

Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, hasilnya justru memperlihatkan kenyataan yang berbeda: sebuah rezim yang mengalami kebangkrutan strategis dan moral kini berhadapan dengan rakyat yang tetap teguh. Setiap serangan yang mereka terima justru semakin memperkuat keyakinan terhadap hak-hak mereka dan memperkokoh tekad untuk mempertahankan sikapnya.

Kisah Heroik Kahbub: Ketika Bebatuan Seolah Ikut Berjuang

Untuk memahami latar belakang serangan terbaru Arab Saudi, pertama-tama kita perlu meninjau kembali sejumlah peristiwa luar biasa yang ditayangkan media militer Angkatan Bersenjata Yaman dari kawasan pegunungan Kahbub.

Di kawasan tersebut, para pejuang Yaman memperlihatkan keberanian luar biasa ketika mengejar pasukan bayaran dan tentara Saudi melewati perbukitan serta pegunungan.

Adegan-adegan itu mengejutkan kawan maupun lawan. Sejumlah media besar asing dan kantor berita internasional, termasuk media Rusia, Amerika Serikat, dan China, turut memberitakannya.

Pegunungan dan bebatuan Kahbub seolah-olah ikut bertempur bersama para pejuang Yaman yang mempertahankan tanah air dan kehormatan mereka.

Seakan-akan, apabila seorang pejuang Yaman berkata kepada gunung-gunung, "Bergeraklah!", gunung-gunung itu akan bangkit bersamanya. Ketika ia bertahan, gunung-gunung pun tetap berdiri kokoh.

Pihak Saudi dibuat tercengang dan diliputi keputusasaan ketika menyaksikan rekaman yang memperlihatkan pasukan bayaran serta tentaranya melarikan diri, sementara pejuang Yaman dengan persenjataan terbatas menunjukkan keberanian di medan pertempuran. Seluruh klaim keberhasilan militer mereka pun, menurut penulis, runtuh di hadapan dunia.

Untuk menutupi apa yang dianggap sebagai kekalahan militer memalukan yang telah disaksikan masyarakat internasional, pihak Saudi disebut kembali menggunakan cara-cara licik dan pengecut, yakni melakukan pembantaian terhadap warga sipil guna mengalihkan perhatian media internasional dari kekalahan mereka dalam pertempuran langsung.

Pembantaian Bani Hushaysh dan Al-Wazi'iyah: Pemandangan Duka yang Tak Berkesudahan

Setelah pembantaian di Pasar Al-Hadhrah, kawasan Al-Wazi'iyah, Provinsi Taiz, serangan Saudi kemudian disebut berlanjut ke Desa Al-Shari'ah di Distrik Bani Hushaysh, Provinsi Sanaa. Pesawat tempur Saudi membombardir enam rumah warga ketika para penghuninya masih berada di dalam bangunan.

Darah perempuan dan anak-anak bercampur dengan debu reruntuhan. Serangan tidak berhenti sampai di situ. Pesawat tempur kembali melakukan pengeboman beberapa kali untuk menghancurkan akses jalan serta menargetkan ambulans, tim penyelamat, dan wartawan, sehingga upaya menyelamatkan para korban terhambat.

Namun, ada satu hal yang gagal dipahami oleh pihak penyerang: darah rakyat Yaman tidak melahirkan penyerahan diri, melainkan membangkitkan gelombang kemarahan yang dahsyat.

Di Bani Hushaysh, penderitaan akibat ketidakadilan dan rasa harga diri masyarakat terlihat dalam sejumlah peristiwa yang menyentuh hati.

Kisah seorang ayah yang kehilangan putrinya

Seorang ayah yang tengah berduka, tetapi tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah, memeluk jenazah putri kecilnya yang gugur dalam serangan. Tubuh anak itu telah tercabik-cabik. Sang ayah mendekapnya erat ke dada dan menciuminya berulang kali.

Di tengah kesedihan yang mendalam, ia berteriak: "Karena dosa apakah anak ini dibunuh?" Kemudian ia mengangkat kepalanya dengan penuh harga diri dan menghapus air matanya. Dengan keteguhan yang seakan mampu mengguncang gunung, ia berkata: "Wahai keluarga Saud! Aku bersumpah dengan seluruh jiwa ragaku bahwa kami semua akan pergi ke medan pertempuran. Demi Allah, darah ini tidak akan dibiarkan sia-sia!"

Kisah Yusuf al-Shari'ah, seorang anak yang selamat dari reruntuhan

Yusuf berhasil keluar dari timbunan tanah dan puing-puing bangunan. Ia tidak menangis ataupun kehilangan keteguhan. Sebaliknya, ia berdiri dengan keberanian yang jauh melampaui usianya. Dengan kata-kata yang mencerminkan pandangannya terhadap serangan itu, ia berkata kepada para penyerang: "Jika mereka benar-benar laki-laki pemberani, mereka tidak akan datang menggunakan pesawat untuk menyerang anak-anak dan perempuan di rumah mereka, lalu bersembunyi seperti pengecut. Jika mereka berani, hadapilah kami secara langsung di medan pertempuran!"

Menurut penulis, peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan kepengecutan pihak musuh yang menghindari pertempuran langsung, ketika para tentaranya dapat dikalahkan oleh pejuang dengan perlengkapan seadanya.

Sebaliknya, mereka memilih menargetkan rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat dan warga sipil yang tidak bersalah.

Lahirnya Kekuatan Penangkalan: Dari Jeritan Kesedihan hingga Rudal

Siapa pun yang mengamati hakikat respons rakyat Yaman akan memahami dari mana Angkatan Bersenjata Yaman memperoleh kekuatannya. Rudal-rudal Yaman bukan sekadar proyektil yang diluncurkan tanpa suara. Kekuatan rudal-rudal itu, menurut penulis, lahir dari penderitaan yang bahkan tak sanggup ditanggung oleh gunung-gunung.

Kekuatan itu muncul dari air mata para ibu yang kehilangan anak-anaknya, tangisan anak-anak yatim, reruntuhan rumah yang hancur akibat serangan, serta tatapan penuh kemarahan yang menyimpan gejolak perlawanan terhadap Arab Saudi dan pasukan sekutunya.

Rudal-rudal tersebut, menurut keyakinan penulis, mendapat perlindungan dan petunjuk dari Allah. Kehadirannya membawa pesan nyata bahwa menara-menara kaca Riyadh dan istana keluarga kerajaan Saudi kini berada dalam jangkauan drone dan rudal Yaman.

Rakyat Yaman yang bersatu di bawah kepemimpinan dan kekuatan militernya tidak akan membiarkan anak-anak mereka terus menangis tanpa pembelaan.

Sebaliknya, mereka bertekad membawa kepedihan, penderitaan akibat ketidakadilan, dan pertumpahan darah yang mereka alami hingga ke jantung ibu kota pihak yang mereka anggap sebagai agresor.

Biarlah pihak Saudi menyaksikan sendiri bahwa upaya mereka menundukkan Yaman telah gagal. Menurut penulis, rezim Saudi tidak akan mampu menghadapi keteguhan rakyat Yaman yang akan terus melakukan perlawanan dari generasi ke generasi.

Pusat Keuangan KAFD Riyadh: Menara Kaca dalam Jangkauan Rudal Yaman

Menghadapi serangan dan tindakan yang disebut sebagai pengkhianatan Saudi, diperlukan kekuatan penangkal untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan. Penulis menyebut bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah melancarkan serangan presisi yang menghancurkan terhadap kompleks perkantoran Aramco di King Abdullah Financial District (KAFD), kawasan pusat keuangan yang terletak di jantung Riyadh.

Pusat keuangan internasional tersebut, yang disebut dalam naskah sebagai Pusat Keuangan Raja Fahd, memiliki luas sekitar 1,6 juta meter persegi.

Kawasan itu bukan sekadar kompleks gedung pencakar langit, melainkan pusat aktivitas ekonomi Riyadh dan salah satu kawasan utama yang menarik perusahaan, bank, serta investasi internasional, termasuk bursa saham Tadawul. Kawasan ini juga menjadi salah satu simbol penting dalam pencapaian program pembangunan Arab Saudi, Visi 2030.

Menurut penulis, serangan yang menargetkan kantor administratif Aramco di kawasan strategis tersebut menggunakan rudal balistik dan drone berpresisi tinggi yang berhasil menembus sistem pertahanan udara bernilai miliaran dolar, seperti Patriot dan THAAD. Serangan itu disebut memberikan pukulan berat dan mengguncang fondasi perekonomian Arab Saudi.

Pesan operasi tersebut dinilai sangat jelas: setiap peningkatan serangan akan dibalas dengan peningkatan serangan pula. Rumah-rumah tanah liat akan berhadapan dengan menara-menara kaca. "Jika kalian membombardir rumah-rumah tanah liat kami di Bani Hushaysh dan Al-Wazi'iyah, menara-menara kaca, pusat keuangan, dan jaringan pipa minyak kalian, dari Riyadh hingga Yanbu, juga berada dalam jangkauan rudal dan drone kami."

Menurut penulis, operasi militer Yaman yang menargetkan sektor minyak dan perekonomian Arab Saudi telah mencapai lebih dari 32 operasi strategis yang menyebabkan terganggunya lalu lintas penerbangan internasional.

Ia merujuk pada pemberitaan media internasional, termasuk The National, yang disebut mendokumentasikan penangguhan penerbangan oleh puluhan maskapai internasional menuju Arab Saudi, antara lain British Airways, Air France, Lufthansa, dan Indian Airlines.

Pihak yang dahulu mengira dapat menghancurkan infrastruktur Yaman dan membiarkan rakyatnya kelaparan, menurut penulis, kini justru terkejut karena Yaman tidak tunduk. Sebaliknya, Yaman telah memiliki kemampuan militer yang dapat mengancam pusat-pusat keuangan Arab Saudi dan mengguncang kekuasaan yang oleh penulis dinilai zalim.

Arab Saudi Dituding Menjadi Alat dan Pelindung Zionisme

Menurut penulis, arah kebijakan strategis Arab Saudi saat ini semakin jelas. Ia menuduh pemerintah Saudi tidak lebih dari alat untuk menjalankan agenda Amerika Serikat dan Zionis di kawasan.

Seandainya rezim keluarga Saud memiliki sedikit saja solidaritas Arab atau kepedulian terhadap sesama Muslim, ratusan miliar dolar yang telah dihabiskan untuk menyerang Yaman dan membeli persenjataan mematikan seharusnya digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membangun kembali Gaza.

Saat ini, Gaza tengah menghadapi kehancuran dan kelaparan. Anak-anaknya meninggal akibat cuaca dingin, hujan, dan kekurangan makanan.

Di hadapan dunia Islam yang seolah tertidur, mereka menangis dan merintih di bawah tenda-tenda yang telah robek. Dana miliaran dolar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membangun hunian sementara dan menyelamatkan ribuan anak serta keluarga yang terjebak dalam kondisi memprihatinkan, termasuk dari ancaman banjir.

Namun, menurut penulis, pemerintah Saudi justru membiarkan penduduk Gaza menghadapi penderitaan, sementara dana miliaran dolar dikerahkan untuk menghancurkan Yaman dan membunuh anak-anaknya.

Penulis juga menuduh rezim Saudi berperan sebagai garis pertahanan terdepan yang melindungi Israel dan menjauhkan berbagai ancaman terhadapnya. Karena itu, ia berpendapat bahwa runtuhnya rezim tersebut dan terbebasnya kawasan dari apa yang disebutnya sebagai penindasan Saudi bukan semata-mata tuntutan rakyat Yaman, melainkan kebutuhan bagi seluruh dunia Arab dan Islam.

Ia bahkan berpendapat bahwa apabila rezim Saudi runtuh, Israel juga akan segera mengalami keruntuhan karena kehilangan salah satu pelindung dan pendukung utamanya di kawasan.

Tidak Ada Gencatan Senjata, Tidak Ada Penyerahan Diri: Kami Mengikuti Jalan Fatimah az-Zahra dan Menolak Kehinaan

Menjelang peringatan hari kelahiran Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa pada 20 Jumadil Akhir, rakyat Yaman berupaya menerapkan nilai-nilai kehidupan dan keyakinan yang terinspirasi dari Ahlulbait Rasulullah Saw.

Inilah ajaran yang sejak peristiwa Karbala hingga hari ini tidak pernah menerima penyerahan diri dan terus mengumandangkan semboyan: "Kami tidak akan pernah menerima kehinaan!"

Sejarah seakan kembali terulang. Para tokoh dan peran yang dimainkan tetap sama: para pemimpin kekufuran, kezaliman, dan kemunafikan, serta mereka yang menebarkan keputusasaan dan menargetkan kebenaran beserta para pembelanya.

Di sisi lain, terdapat orang-orang tertindas yang tetap bersabar dan menghadapi para penindas dengan keimanan yang teguh serta tidak tergoyahkan.

Dari sinilah muncul pesan yang jelas dari masyarakat Yaman, yang disuarakan dari rumah-rumah dan berbagai pertemuan mereka, dan ditujukan kepada pemimpin revolusi serta Angkatan Bersenjata Yaman:

Tidak ada tempat bagi gencatan senjata yang rapuh ataupun perdamaian semu dengan pihak Saudi yang mereka anggap telah berkhianat.

Menurut penulis, rakyat Yaman menghendaki pertempuran besar dan konfrontasi yang menentukan. Mereka menyatakan dukungan penuh kepada kepemimpinan serta kekuatan rudal dan drone untuk memberikan balasan kepada Arab Saudi dan menuntut seluruh hak serta penyelesaian atas penderitaan yang mereka alami melalui kekuatan militer.

Pihak Saudi, menurutnya, telah merasakan pahitnya serangan di Riyadh. Apa yang akan datang disebutnya akan jauh lebih dahsyat dan menyakitkan. Sebab, rakyat yang membawa semangat Fatimah az-Zahra dan keteguhan Karbala dalam jiwa mereka tidak akan membiarkan penderitaan anak-anak serta darah para syuhada berlalu tanpa pembalasan.

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

"Dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." (QS. Asy-Syu'ara: 227)