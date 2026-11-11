Memburuknya perselisihan antara Netanyahu dan Zamir mengenai Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, saluran televisi ke-12 rezim Zionis mengumumkan bahwa perselisihan antara Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim ini, dan Eyal Zamir, kepala staf umum tentara pendudukan, mengenai opsi-opsi yang dihadapi Tel Aviv terhadap Iran kembali memburuk.

Berdasarkan laporan media Zionis ini, Eyal Zamir berpendapat bahwa operasi yang diminta Netanyahu untuk dilakukan terhadap Iran tidak memiliki kehati-hatian yang diperlukan.

Komando tentara Israel menentang tindakan yang diupayakan Netanyahu, karena khawatir tindakan ini akan menyebabkan dimulainya kembali konfrontasi dengan Teheran pada tahap politik yang sensitif di mana Amerika Serikat tidak menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam konflik militer baru.

Surat kabar New York Times juga baru-baru ini melaporkan dengan mengutip pejabat Zionis bahwa perselisihan Benjamin Netanyahu dengan Eyal Zamir mengenai agresi terhadap Iran sebelum pemilihan parlemen adalah nyata.

Menurut laporan New York Times, Zamir menentang pelaksanaan agresi yang dimaksudkan Netanyahu sebelum pemilihan Knesset dan menyatakan kekhawatiran tentang tekanan dari Netanyahu untuk melakukan tindakan terhadap Iran secara independen. Zamir berpendapat bahwa tindakan seperti itu salah dan dapat menyebabkan serangan Iran terhadap wilayah pendudukan.