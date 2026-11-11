Eisenkot: Netanyahu tidak memiliki kompetensi untuk menjadi perdana menteri; pembatalan negosiasi dengan partai Likud

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Jazeera, «Gadi Eisenkot», rival utama Benjamin Netanyahu dalam pemilihan Knesset rezim Zionis, mengatakan: Netanyahu tidak memiliki kompetensi untuk tetap di posisinya, dan kita harus bertindak untuk membentuk pemerintah darurat.

Berdasarkan laporan ini, Eisenkot menambahkan: kelanjutan kehadiran Netanyahu di kekuasaan membahayakan keamanan Israel.

Surat kabar berbahasa Ibrani Israel Hayom juga melaporkan: Gadi Eisenkot setelah pidato Netanyahu dalam sidang pembukaan Knesset memerintahkan timnya untuk membatalkan sidang negosiasi dengan partai Likud yang seharusnya diadakan besok.

Saluran televisi ke-14 rezim Zionis juga mengumumkan bahwa Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim ini, sedang mempertimbangkan kemungkinan kesepakatan untuk rotasi kepemimpinan pemerintah dengan «Gadi Eisenkot», ketua partai Yashar dan rival utamanya dalam pemilihan Knesset.

Berdasarkan laporan media Zionis ini, kontak dan konsultasi dengan tujuan membentuk apa yang disebut «pemerintah persatuan» masih berlanjut, dan negosiasi dengan orang-orang dekat Eisenkot dan anggota tim negosiasinya sedang berlangsung.

Tampaknya Netanyahu menganggap proposal rotasi jabatan perdana menteri dengan Eisenkot, mengingat susunan Knesset saat ini, sebagai opsi paling realistis yang memiliki kemampuan eksekusi paling besar.