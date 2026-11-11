Hegseth dengan bantuan Partai Republik untuk sementara lolos dari impeachment

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran NBC News, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan 211 suara setuju berbanding 204 suara menolak mengirim resolusi impeachment Pete Hegseth, menteri perang Amerika Serikat, untuk ditinjau ke komisi; tindakan yang secara praktis menyebabkan terhentinya upaya ini.

Dalam pemungutan suara ini, Thomas Massie, anggota Dewan dari Partai Republik dari negara bagian Kentucky, adalah satu-satunya anggota Partai Republik yang memberikan suara bertentangan dengan posisi partainya.

Massie, yang merupakan kritikus lama pemerintahan Donald Trump, pada hari Senin mengajukan resolusi 34 halaman dengan hak istimewa khusus yang berisi delapan pasal tuduhan untuk impeachment menteri perang.

Menurut prosedur Dewan Perwakilan Rakyat, resolusi dengan hak istimewa khusus harus diputuskan dalam dua hari kerja legislasi; ini berarti Dewan harus mengambil tindakan terhadapnya, mengarsipkannya, atau mengirimnya ke komisi.

Anggota Partai Republik ini juga pada bulan September telah mengajukan delapan pasal tuduhan terhadap Hegseth.

Ia telah mengatakan bahwa menteri perang Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, memulai perang terhadap Iran tanpa mendapatkan izin Kongres dan melakukan pelanggaran lainnya.

Pada saat itu, pemungutan suara mengenai resolusi ini dihentikan setelah Mike Johnson, ketua Dewan Perwakilan Rakyat, menjelang pemilihan tengah masa jabatan mengakhiri sidang-sidang Dewan lebih awal.

Selain itu, Hakim Jeffries, pemimpin minoritas Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat yang diperkirakan akan terpilih sebagai ketua Dewan ini pada bulan Januari, sebelumnya telah mengatakan bahwa Partai Demokrat setelah mengambil kendali Kongres tahun depan akan mencopot Hegseth dari jabatan ini.