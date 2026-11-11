Penembakan terhadap patroli pasukan UNIFIL di Lebanon selatan

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al-Jazeera, Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mengumumkan penembakan terhadap pasukan ini saat berpatroli di Lebanon selatan.

Berdasarkan laporan UNIFIL, dalam insiden ini tidak ada kerusakan atau korban yang dialami pasukan organisasi ini.

Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pemerintah Lebanon untuk secepat mungkin memulai penyelidikan yang diperlukan untuk mengidentifikasi identitas pelaku serangan ini serta mengadili dan meminta pertanggungjawaban mereka.