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Penembakan terhadap patroli pasukan UNIFIL di Lebanon selatan

11 November 2026 - 12:12
Kode berita: 1889453
Source: ABNA
Penembakan terhadap patroli pasukan UNIFIL di Lebanon selatan

Salah satu patroli pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon yang dikenal sebagai UNIFIL diserang di Lebanon selatan.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al-Jazeera, Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mengumumkan penembakan terhadap pasukan ini saat berpatroli di Lebanon selatan.

Berdasarkan laporan UNIFIL, dalam insiden ini tidak ada kerusakan atau korban yang dialami pasukan organisasi ini.

Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pemerintah Lebanon untuk secepat mungkin memulai penyelidikan yang diperlukan untuk mengidentifikasi identitas pelaku serangan ini serta mengadili dan meminta pertanggungjawaban mereka.

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