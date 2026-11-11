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Araghtchi: Jangan lempar ketidakmampuan Anda kepada orang lain!

11 November 2026 - 12:11
Kode berita: 1889452
Source: ABNA
Araghtchi: Jangan lempar ketidakmampuan Anda kepada orang lain!

Menteri Luar Negeri negara kami menulis: Pemerintah Prancis yang tidak mampu mengelola lemari es dan menangani protes rakyatnya sendiri, untuk menutupi ketidakmampuannya, melemparkan tanggung jawab kepada orang lain.

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghtchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dengan memposting di salah satu media sosial dan menanggapi klaim lucu pemerintah Prancis mengenai serangan siber terhadap lemari es di negara itu, menulis: Pemerintah Prancis yang bahkan tidak mampu mengelola lemari es, apalagi menangani protes rakyatnya sendiri, untuk menutupi ketidakmampuannya, melemparkan tanggung jawab kepada orang lain.

Ia menambahkan: Ya, Iran kuat; tetapi tidak seperti Prancis, kami tidak menggunakan kekuatan kami dengan mendukung pembantaian di Gaza atau membombardir sekolah dan rumah sakit.

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