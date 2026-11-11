Araghtchi kepada Guterres dan Grossi: Kecam pernyataan Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghtchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam surat kepada "António Guterres" Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibu "Sanita Pavļuta-Deslandes" Ketua Dewan Keamanan, dan "Rafael Grossi" Direktur Jenderal Badan Energi Atomik Internasional mengenai "pernyataan yang menjijikkan dan menyedihkan dari Kementerian Luar Negeri Amerika berupa hadiah hingga 20 juta dolar Amerika sebagai imbalan atas pemberian informasi tentang program nuklir damai Iran" menulis: "Republik Islam Iran meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, dan Direktur Jenderal Badan Energi Atomik Internasional untuk mengecam pernyataan yang menjijikkan ini secara tegas dan tanpa keraguan apa pun."

Araghtchi menegaskan: "Selain itu, diminta kepada Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan: segera menarik perhatian masyarakat internasional terhadap konsekuensi serius pernyataan Amerika bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan dalam kerangka tanggung jawab mereka berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menangani ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan Amerika terhadap keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir, peralatan, dan personel yang terkait dengannya, serta meminta pertanggungjawaban Amerika atas tindakan melanggar hukumnya yang terus berlanjut."

Teks lengkap surat Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Direktur Jenderal Badan Energi Atomik Internasional mengenai pernyataan yang menjijikkan dan menyedihkan dari Kementerian Luar Negeri Amerika berupa hadiah hingga 20 juta dolar Amerika sebagai imbalan atas pemberian informasi tentang program nuklir damai Iran, 10 November 2026 (19 Aban 1405), adalah sebagai berikut: