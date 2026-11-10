Pakistan Tidak Akan Kami Biarkan Menjadi Bahan Bakar Perang Negara Lain

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Senator Nasser Abbas Jafari, Pemimpin Oposisi di Senat Pakistan, dalam pidatonya pada konferensi pembaruan janji setia kepada Pemimpin Syahid Revolusi Islam dan para syuhada Poros Perlawanan di Islamabad, menegaskan bahwa Pakistan seharusnya memainkan peran sebagai mediator, bukan menjadi salah satu pihak dalam perang di Yaman.

Ia memperingatkan bahwa penyimpangan dari keputusan parlemen Pakistan pada 2015 mengenai sikap netral dalam perang yang dipimpin Arab Saudi terhadap Yaman akan bertentangan dengan kepentingan nasional negara tersebut.

Senator Pakistan itu juga mengecam agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta berbagai kejahatan yang menurutnya dilakukan kedua pihak terhadap rakyat Palestina dan Yaman. "Pakistan tidak boleh dibiarkan menjadi bahan bakar bagi perang negara lain," tegasnya.

Jafari menekankan bahwa dalam keadaan apa pun, Pakistan tidak boleh menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam perang Yaman.

"Pada 2015, Parlemen Pakistan secara bulat memutuskan bahwa negara ini tidak akan menjadi bagian dari konflik Yaman dan tidak akan mengirimkan pasukannya ke sana," ujarnya.

Menurutnya, dalam situasi saat ini, penyimpangan dari keputusan parlemen tersebut akan bertentangan dengan kepentingan nasional, kedaulatan, serta aspirasi rakyat Pakistan.

Pakistan Diminta Menjadi Mediator Perdamaian, Bukan Pihak yang Berperang

Hujjatul Islam Jafari mengungkapkan bahwa terdapat tawaran dari Yaman kepada Pakistan untuk memainkan peran sebagai mediator dalam konflik yang sedang berlangsung.

"Ada tawaran dari Yaman agar Pakistan berperan sebagai mediator. Saya telah menulis surat kepada Perdana Menteri Pakistan dan menyampaikan kepadanya betapa sensitifnya persoalan ini," katanya.

Ia juga mengaku telah mempertanyakan posisi pemerintah Pakistan kepada Menteri Luar Negeri. "Saya bertanya kepada Menteri Luar Negeri, bagaimana mungkin kita dapat menjalankan peran sebagai mediator ketika kita sendiri tampaknya sedang bergerak menjadi salah satu pihak dalam konflik ini?" ungkapnya.

Jafari menegaskan bahwa Pakistan seharusnya memanfaatkan posisi diplomatiknya untuk mendorong penghentian perang, perundingan, dan perdamaian.

"Daripada menjadikan Pakistan sebagai bagian dari perang melawan sebuah negara Muslim, kita seharusnya memainkan peran dalam mewujudkan gencatan senjata, perundingan, dan perdamaian. Pemerintah harus mengeluarkan Pakistan dari pusaran konflik ini," tegasnya.

Jafari: Yaman Dihukum karena Membela Rakyat Palestina

Pemimpin partai Syiah Pakistan tersebut menilai bahwa rakyat Yaman tengah menghadapi serangan dan tekanan karena dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurutnya, Yaman telah menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat Gaza yang tertindas serta melakukan perlawanan terhadap agresi Israel. "Rakyat Yaman sedang dihukum karena mendukung bangsa Palestina dan karena respons heroik mereka terhadap agresi Israel. Yaman telah menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Gaza yang tertindas dan menantang kepentingan Israel," ujarnya.

Jafari menegaskan bahwa pihaknya berdiri bersama rakyat Yaman dan mengecam setiap tindakan yang merugikan masyarakat sipil di negara tersebut. "Kami berdiri bersama rakyat Yaman yang tertindas dan mengecam berbagai kejahatan terhadap mereka, siapa pun kekuatan yang terlibat dalam kejahatan tersebut," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi kebijakan luar negeri Pakistan. "Pakistan tidak boleh menjadikan kebijakan luar negerinya tunduk pada kepentingan negara mana pun," tegasnya.

Kecam Perang terhadap Iran, Jafari Singgung Kemunduran Imperium Besar

Pada bagian lain pidatonya, Senator Nasser Abbas Jafari mengecam perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran.

Ia mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan besar mengalami kemunduran akibat kesalahan strategi, kesombongan, serta kekeliruan dalam memperhitungkan situasi.

"Sejarah menjadi saksi bahwa imperium-imperium besar mengalami kemunduran karena strategi yang keliru, kesombongan, dan kesalahan perhitungan mereka sendiri," ujarnya.

Jafari kemudian memuji sikap Iran dalam menghadapi peperangan tersebut. "Iran telah berjuang dengan penuh kehormatan, keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan," pungkasnya.