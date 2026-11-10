Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mohammad Yousuf Hammad, juru bicara Badan Penanggulangan Bencana pemerintahan Taliban, mengatakan kepada Radio dan Televisi Nasional Afghanistan bahwa ledakan amunisi sisa peperangan masih menjadi salah satu ancaman serius terhadap keselamatan warga sipil di negara tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa dengan dukungan keuangan Dana Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afghanistan, hingga Desember 2025, lebih dari 73 ribu meter persegi lahan yang tercemar bahan peledak di Provinsi Kunduz dan Baghlan telah berhasil dibersihkan.

Sementara itu, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) sebelumnya melaporkan bahwa rata-rata sekitar 50 orang setiap bulan tewas atau mengalami luka-luka akibat ledakan ranjau dan amunisi yang belum meledak di Afghanistan.

Berdasarkan data lembaga tersebut, hampir 80 persen korban dalam insiden-insiden tersebut merupakan anak-anak.

Afghanistan merupakan salah satu negara yang paling terdampak oleh ranjau darat, peluru yang gagal meledak, dan berbagai sisa bahan peledak lainnya akibat peperangan serta konflik bersenjata yang berlangsung selama beberapa dekade.

Bahan-bahan peledak tersebut masih tersebar di kawasan permukiman, lahan pertanian, serta jalur yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Keberadaannya terus mengancam keselamatan warga sipil, bahkan setelah pertempuran berakhir.

Meskipun berbagai lembaga internasional telah melakukan upaya pembersihan wilayah yang tercemar serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya amunisi yang belum meledak, luasnya kawasan terdampak dan keterbatasan sumber pendanaan masih menjadi hambatan utama dalam mengatasi ancaman tersebut.