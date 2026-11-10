Syeikh Hamid Jalalah Peringatkan Kemerosotan Nilai-Nilai Moral di Tengah Masyarakat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syeikh Hamid Jalalah dalam khutbah Jumat yang disampaikan di Masjid Ghadir, kawasan Kigogo Posta, Kota Dar es Salaam, Tanzania, mengawali ceramahnya dengan membacakan Surah Ali Imran ayat 159. Ayat tersebut menekankan pentingnya kelembutan, kasih sayang, sikap memaafkan, dan musyawarah dalam hubungan antarmanusia.

Dalam menjelaskan pesan ayat tersebut, Syeikh Jalalah mengatakan bahwa kata rahmat dapat dipahami sebagai kasih sayang, pendidikan yang baik, serta kepemilikan akhlak yang mulia.

Menurutnya, sifat-sifat tersebut merupakan bagian dari nilai yang menjadikan Rasulullah Muhammad Saw sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, lemah lembut, dan diterima oleh masyarakat.

Pemimpin komunitas Syiah Tanzania itu juga menekankan pentingnya kehadiran anak-anak yang saleh dalam kehidupan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa anak-anak yang memiliki akhlak baik merupakan fondasi terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Apabila masyarakat memiliki fondasi yang kuat, negara pun akan memperoleh stabilitas dan keteraturan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuka jalan bagi pembinaan dan perbaikan umat.

Pentingnya Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga yang Baik

Dalam kelanjutan khutbahnya, Syeikh Jalalah mengatakan bahwa salah satu langkah terpenting untuk memastikan terbentuknya generasi yang saleh adalah memilih pasangan hidup dengan tepat.

Dengan mengingatkan kembali pembahasan yang disampaikannya dalam khutbah Jumat pekan sebelumnya, ia menegaskan bahwa seseorang yang hendak menikah perlu memperhatikan lingkungan keluarga calon pasangannya.

Menurutnya, seorang laki-laki yang ingin menikah hendaknya memastikan bahwa perempuan yang akan menjadi istrinya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki dasar pendidikan yang baik serta perilaku dan akhlak yang terpuji.

Ia menjelaskan bahwa sebagian keluarga mungkin menghadapi berbagai persoalan dan memiliki kebiasaan yang kurang baik, yang berpotensi memengaruhi generasi berikutnya.

Karena itu, seseorang yang memutuskan menikah dengan perempuan dari lingkungan keluarga semacam itu perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa anak-anak mereka kelak juga dapat terpengaruh oleh kebiasaan atau persoalan yang berasal dari pola pendidikan dan lingkungan keluarga tersebut.

Ia menekankan bahwa persoalan-persoalan itu tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik dan materi, tetapi juga dapat mencakup aspek moral dan spiritual.

Direktur Hauzah Ilmiah Imam Shadiq As tersebut kemudian menyebut ketaatan beragama sebagai salah satu landasan dan kriteria terpenting yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan hidup.

Menurutnya, agama merupakan karunia besar dari Allah Swt. Rumah tangga yang dijalankan berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip agama akan memperoleh kebaikan dan keberkahan.

Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad Saw memberikan perhatian besar terhadap pentingnya memilih perempuan yang memiliki komitmen terhadap ajaran agama sebagai pasangan hidup.

Syeikh Jalalah Soroti Tantangan Moral dalam Masyarakat Modern

Pada bagian lain khutbahnya, Syeikh Jalalah menyatakan bahwa salah satu faktor yang menurutnya turut menyebabkan melemahnya nilai-nilai moral masyarakat saat ini adalah kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip pernikahan yang benar.

Ia menilai bahwa pemilihan pasangan hidup tanpa mempertimbangkan kriteria mendasar untuk membangun keluarga yang sehat dan baik dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga maupun masyarakat.

Dalam membahas berbagai tantangan moral yang dihadapi masyarakat, ia juga menyinggung persoalan homoseksualitas. Menurut pandangannya, pada masa lalu, pembahasan mengenai persoalan tersebut bahkan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan untuk disampaikan dari atas mimbar.

Namun, ia menilai bahwa saat ini sebagian masyarakat mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa.

Karena itu, Syeikh Jalalah menyerukan perlunya langkah-langkah yang segera, serius, dan tegas untuk menghadapi persoalan yang dipandangnya sebagai tantangan moral tersebut.

Kecerdasan dan Kesesuaian Budaya Menjadi Pertimbangan Penting dalam Pernikahan

Dalam melanjutkan penjelasannya mengenai kriteria memilih pasangan hidup, Syeikh Jalalah menekankan bahwa kemampuan berpikir dan pemahaman rasional merupakan aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh generasi muda.

Ia mengatakan bahwa perempuan yang memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan mempertimbangkan persoalan dengan baik akan lebih mampu mendidik anak-anak, mengelola urusan keluarga, serta membantu suaminya menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kesesuaian budaya antara suami dan istri.

Menurutnya, kesamaan atau kedekatan latar belakang budaya dapat mempermudah kehidupan rumah tangga serta membantu pasangan suami istri membangun pemahaman dan kesepakatan dalam berbagai persoalan sehari-hari.

Sebaliknya, perbedaan budaya yang sangat mendalam berpotensi menimbulkan tantangan dalam kehidupan pernikahan.

Ia menjelaskan bahwa suatu tindakan yang dianggap biasa dan dapat diterima oleh seorang istri karena pengaruh budaya serta lingkungan tempat ia dibesarkan, mungkin justru dipandang tidak tepat oleh suaminya.

Perbedaan pandangan semacam itu, apabila tidak dipahami dan dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketegangan, serta berbagai kesulitan dalam hubungan suami istri.

Karena itu, Syeikh Jalalah kembali menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai agama, pendidikan keluarga, kemampuan berpikir, serta kesesuaian budaya sebelum memutuskan untuk membangun kehidupan rumah tangga.