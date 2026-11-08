Angkatan Laut IRGC: Jangan hiraukan fantasi komandan CENTCOM

Menurut laporan kantor berita Mehr, Biro Hubungan Masyarakat Angkatan Laut IRGC dalam sebuah pernyataan mengumumkan ledakan dan kebakaran dua kapal tanker minyak di Selat Hormuz.

Teks pernyataan ini adalah sebagai berikut:

Beberapa saat yang lalu, dua kapal tanker minyak yang melanggar aturan — satu di wilayah timur Selat Hormuz dan satu lagi di Selat Hormuz — yang berniat melewati jalur tidak sah, setelah menabrak ranjau, terbakar dalam api yang sangat besar.

Kedua kapal tanker ini, yang dengan berbagai pelanggaran dan mematikan sistem navigasi serta penentuan posisi mereka, berusaha melewati jalur tidak sah di Selat Hormuz, setelah menabrak ranjau meledak dan terbakar.

Angkatan Laut IRGC memperingatkan: sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, setiap kapal dan perahu yang bekerja sama dengan militer Amerika yang agresif dan merampok, melanggar peraturan Iran di Selat Hormuz, dan memasuki zona terlarang, pasti akan menabrak ranjau, oleh karena itu jangan hiraukan fantasi komandan CENTCOM.