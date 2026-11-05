Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar berbahasa Ibrani «Haaretz» dalam editorialnya hari ini menulis bahwa rezim Zionis di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu sedang berubah menjadi «merek beracun» yang harus dibenci dan dijauhi.

Surat kabar ini selanjutnya menulis: peristiwa kemarin menunjukkan dua contoh yang mengkhawatirkan dari situasi ini. Pertama, pernyataan Presiden Amerika Trump bahwa Amerika Serikat pada akhir tahun kalender saat ini akan mengakhiri pembayaran bantuan keamanan sebesar 3,8 miliar dolar kepada rezim Zionis.

Juga surat kabar ini menunjukkan bahwa pengumuman penghentian bantuan keamanan kepada Israel, bahkan jika diambil dengan perhitungan politik atau merupakan manuver propaganda yang menggelikan, menunjukkan bahwa tingkat perubahan Tel Aviv menjadi rezim yang dibenci dan beracun di mata opini publik Amerika sangat tinggi.

Haaretz menambahkan bahwa kasus kedua berkaitan dengan Eropa di mana kemungkinan klausul-klausul telah ditambahkan pada aturan bergabung dengan program Eropa «Horizon» (program terbesar di dunia pemberian dana untuk penelitian yang telah dinikmati Israel selama beberapa dekade) yang membahayakan partisipasi rezim ini di dalamnya.

Dalam klausul ini ditetapkan bahwa setiap negara ketiga yang ingin berpartisipasi dalam program ini harus menghormati hak asasi manusia dan perilakunya tidak boleh bertentangan dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang genosida dan harus berupaya memajukan kesetaraan dan keadilan.

Surat kabar ini selanjutnya menulis: «Bukan kebetulan bahwa Trump pada hari pemilihan tengah masa Amerika mengumumkan penghentian bantuan. Dia tahu betul bahwa Israel dalam opini publik Amerika, bahkan di kalangan Partai Republik, telah sangat terluka dan menjauh dari pemberian bantuan kepada Israel dapat menguntungkannya secara politik.»

Haaretz menambahkan bahwa Israel tidak dapat membiarkan dirinya mempertahankan Netanyahu di posisi perdana menteri. Karena dia akan terus memperdalam isolasi Israel. Para pemimpin kubu perubahan harus mengerahkan seluruh upaya mereka untuk membentuk kabinet yang menempuh jalur berbeda dan mengubah proses saat ini di rezim Zionis.