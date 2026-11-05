Kekalahan Trump dalam pemilihan tengah masa; Kongres di jalur membatasi Gedung Putih?

Kantor berita Abna: hasil pemilihan tengah masa Amerika menunjukkan perubahan keseimbangan kekuatan di Washington dan melemahnya posisi Partai Republik; perkembangan yang dapat mempengaruhi persamaan politik pemerintahan Donald Trump dan meningkatkan biaya kelanjutan kebijakan konfrontatif negara ini, terutama terhadap Iran.

Kemenangan Demokrat dalam persaingan Senat dan kemajuan partai ini di Dewan Perwakilan Rakyat terjadi dalam kondisi di mana kinerja pemerintahan Trump di bidang ekonomi dan politik luar negeri menghadapi kritik yang luas. Dari sudut pandang ini, pemilihan tengah masa harus dilihat melampaui persaingan untuk kursi Kongres dan sebagai semacam evaluasi publik terhadap kinerja presiden Amerika.

Perang dengan Iran; tumit Achilles politik Trump

Salah satu poros terpenting perselisihan politik di Amerika adalah konsekuensi perang dengan Iran dan biaya ekonomi serta keamanannya. Meningkatnya kekhawatiran tentang harga energi, tekanan pada tingkat hidup rumah tangga dan kemungkinan meluasnya konflik telah mengubah perang dari sekadar masalah politik luar negeri menjadi masalah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Amerika.

Trump berkuasa dengan janji memprioritaskan kepentingan domestik Amerika dan menghindari konflik yang mahal; namun masuknya pemerintahannya ke dalam konfrontasi militer dengan Iran telah membuat slogan ini menghadapi tantangan serius. Dalam kondisi seperti ini, sebagian pemilih Amerika mengajukan pertanyaan mengapa sumber daya keuangan negara harus dihabiskan untuk perang yang dapat membebankan biaya ekonomi dan keamanan tambahan pada masyarakat.