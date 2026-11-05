Berlin: Hasil pemilihan Kongres terkait dengan sikap bermusuhan Amerika terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Al-Arabiya, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadful hari ini Rabu menyatakan harapan bahwa kemenangan «sangat decisif» Demokrat dalam pemilihan tengah masa Amerika dapat mengarah pada penyajian inisiatif baru untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah (Asia Barat) dan Ukraina.

Menteri Luar Negeri Jerman sehari setelah pemilih Amerika menjatuhkan kekalahan bersejarah kepada Partai Republik pendukung Donald Trump, mengatakan: Partai Demokrat dengan memiliki mayoritas di kedua majelis Kongres, kemungkinan akan mencari perubahan arah politik di Amerika Serikat.

Ia selanjutnya menambahkan bahwa dengan kerja sama erat antara Amerika Serikat dan Eropa, «mungkin peluang baru untuk memulai inisiatif baru» dapat tersedia untuk menyelesaikan konflik.

Menteri ini juga mencatat bahwa tampaknya tarif yang diberlakukan oleh Trump serta tindakan bermusuhan Amerika terhadap Iran, bersama dengan kenaikan biaya hidup, telah berperan dalam membentuk hasil pemilihan saat ini.

Wadful mengatakan: patriotisme berarti membela arus moderat ini terhadap musuh-musuh demokrasi; yaitu terhadap mereka yang mendukung otoritarianisme dan kediktatoran.