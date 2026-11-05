Baqaei: Menteri Luar Negeri Jerman membenarkan kejahatan perang yang paling keji

Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baqaei dalam reaksi terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman yang membenarkan agresi militer Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran, di halaman pribadinya menulis:

«Suatu ketika Kanselir Merz dengan bersemangat mengumumkan bahwa Israel dengan menyerang Iran „melakukan pekerjaan kotor kami." Namun hanya beberapa bulan kemudian, kanselir yang sama mengeluhkan biaya 100 miliar euro dari perang ini bagi ekonomi Eropa! Sekarang menteri luar negerinya telah berniat membenarkan agresi militer terhadap Iran. Ia telah jatuh dalam ketidakpedulian dan kemerosotan moral sedemikian rupa sehingga tidak memperhatikan biaya kemanusiaan dan kejahatan yang dilakukan, juga tidak memahami kerugian ekonominya bagi negaranya sendiri dan Eropa. Pepatah Jerman menyarankan bahwa „seseorang harus belajar dari kerugian." Namun „Hans yang ceroboh" bukanlah orang yang mau belajar pelajaran.»