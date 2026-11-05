Sardar Qaani: Front Perlawanan akan Memberikan Jawaban Tegas terhadap Perjudian Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna, Brigadir Jenderal Ismail Qaani, Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam, sambil memperingatkan tentang kesalahan perhitungan Amerika, menekankan persatuan front perlawanan di berbagai bidang dan mengatakan: "Para pemimpin Amerika yang tidak bijaksana, agar tidak melakukan kesalahan perhitungan yang fatal, harus tahu bahwa hari ini seluruh perlawanan adalah satu front dan memiliki kesatuan wilayah. Oleh karena itu, jangan menghitung kedalaman front dengan jangkauan senjata, tambahkan juga kedalaman perlawanan, jika tidak akan menjadi perang dengan senjata di Hormuz dan pembebasan Bab al-Mandab oleh perlawanan."

Dengan merujuk pada peran Netanyahu dalam memulai perang Amerika terhadap Iran dan konsekuensinya di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab, ia menekankan: "Presiden Amerika yang narsis, dengan mempercayai kata-kata menyesatkan Netanyahu, memulai perjudian perang dengan Iran, dan hasilnya adalah penjualan kredibilitas 250 tahun Amerika dan kekalahan di Selat Hormuz. Dengan keras kepala di Hormuz, front perlawanan secara cerdas memaksakan kekalahan Selat Bab al-Mandab kepada Amerika, dan setelah pesan Pemimpin Tertinggi, jika Amerika melanjutkan perilaku berjudinya dalam perang, front perlawanan yang kokoh dengan perhitungan cerdas baik di permukaan maupun di kedalaman akan mampu memberikan pukulan mendasar kepada Amerika."