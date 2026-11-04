Ulama Sunni Kecam Vonis Pengadilan Kuwait terhadap Ulama Syiah, Peringatkan Dampaknya terhadap Perpecahan Umat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Vonis hukuman mati terhadap Ayatullah Syeikh Hussein Abdullah Matouq, salah seorang ulama Syiah Kuwait, berdasarkan tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum yang sah, telah memicu gelombang reaksi dan protes dari berbagai tokoh serta kalangan keagamaan.

Dalam perkembangan terbaru, sejumlah ulama Sunni melontarkan kritik keras terhadap putusan tersebut. Mereka menilai keputusan itu bertentangan dengan keadilan dan kepentingan umat Islam, serta memperingatkan konsekuensi berbahaya yang dapat ditimbulkannya terhadap persatuan umat Islam dan stabilitas negara-negara di kawasan.

Pengadilan Pidana Kuwait pada 26 Oktober 2026 menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Syeikh Hussein Matouq dan dua orang lainnya dalam sebuah perkara yang berkaitan dengan tuduhan keamanan.

Menurut sejumlah sumber berita, putusan terhadap ulama Syiah tersebut dijatuhkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.

Para pengkritik keputusan tersebut menolak tuduhan yang diajukan dan berpendapat bahwa vonis semacam ini akan memperburuk ketegangan dan perbedaan mazhab di kawasan.

Vonis terhadap Syeikh Matouq Menimbulkan Keheranan

Syeikh Ghazi Hunaina, Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Ulama Muslim Lebanon, memuji sikap Syeikh Hussein Matouq, ulama Syiah terkemuka Kuwait, yang menurutnya senantiasa membela kebenaran dan mendukung gerakan perlawanan.

Ia juga menyampaikan keheranannya atas putusan pengadilan terhadap ulama tersebut dan meminta Emir Kuwait meninjau kembali keputusan itu.

Dengan menyinggung kedudukan keagamaan dan perjuangan Syeikh Hussein Matouq, ia menegaskan: "Kami meyakini bahwa Syeikh Hussein Matouq, seorang ulama yang mulia, pejuang, dan pendukung perlawanan, termasuk tokoh-tokoh yang secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ulama dan pejuang.

Mereka adalah orang-orang yang mendukung jalan Al-Qur'an dan ajaran Muhammad yang autentik, serta mengabdikan diri untuk melayani seluruh manusia tanpa membedakan latar belakang mereka, khususnya rakyat Palestina yang tertindas dan saat ini mengalami penderitaan serta penindasan di tanah Palestina." Ulama Sunni tersebut juga memuji sikap Syeikh Matouq dalam mendukung perjuangan Palestina.

Ia menambahkan: "Syeikh Hussein Matouq, semoga Allah senantiasa melindunginya, selalu bangkit membela kebenaran dengan semangat yang teguh dan berorientasi pada penegakan hak. Dengan penuh keberanian dan ketegasan, beliau senantiasa menyuarakan kebenaran." Lebih lanjut, ia mengkritik vonis yang dijatuhkan terhadap ulama Syiah tersebut.

"Kami merasa heran bahwa seorang tokoh seperti beliau justru harus menghadapi putusan pengadilan Kuwait karena sikapnya dalam membela kebenaran, padahal Kuwait merupakan negara yang rakyat dan kepemimpinannya sangat kami hormati dan hargai." Tokoh agama tersebut juga meminta pemimpin tertinggi Kuwait meninjau kembali keputusan tersebut.

"Kami meminta Yang Mulia Emir Negara Kuwait untuk meninjau kembali keputusan ini, sebab Syeikh Hussein Matouq berasal dari bangsa Kuwait yang mulia, yang telah berdiri bersama Lebanon dan Palestina serta mendukung setiap manusia yang membutuhkan bantuan dan dukungan."

Pada akhir pernyataannya, ia menekankan keteguhan Syeikh Matouq dalam berpegang pada prinsip dan nilai-nilai agama. "Syeikh Hussein Matouq termasuk sedikit orang yang tetap teguh berada di jalan kebenaran."

Vonis terhadap Syeikh Matouq Harus Dibatalkan, Kuwait Tidak Boleh Menjadi Arena Perpecahan

Syeikh Abdullah Jabri, Sekretaris Jenderal Gerakan Umat Lebanon, juga mengecam keras putusan terhadap Syeikh Hussein Matouq. Ia meminta para pejabat dan tokoh-tokoh bijaksana Kuwait mengambil langkah untuk membatalkan keputusan tersebut. Dengan menekankan kedudukan tinggi para ulama dalam masyarakat Islam, ia memperingatkan bahwa tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat tokoh-tokoh agama dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat serta hubungan antarsesama Muslim.

Ulama Sunni tersebut menggambarkan vonis terhadap Syeikh Matouq sebagai keputusan yang tidak bijaksana dan keliru. Ia meminta para pejabat Kuwait meninjau kembali keputusan tersebut guna mencegah meluasnya perselisihan dan ketegangan internal.

Syeikh Abdullah Jabri, dengan menyinggung kondisi sensitif yang sedang dihadapi dunia Islam, menegaskan bahwa bangsa-bangsa Muslim sedang berhadapan dengan berbagai ancaman dan tantangan bersama. Menurutnya, pengambilan keputusan yang memperburuk perpecahan dan perselisihan pada akhirnya hanya akan menguntungkan musuh-musuh umat Islam. Ia juga mengingatkan pengalaman sejumlah negara Arab yang pernah mengeluarkan putusan serupa terhadap tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Ia memperingatkan bahwa dalam sejumlah kasus, keputusan semacam itu telah membuka jalan bagi munculnya perselisihan dan konflik internal serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bermusuhan untuk mengambil keuntungan.

Lebih lanjut, Syeikh Abdullah Jabri menekankan bahwa menjaga kehidupan bersama secara damai di antara berbagai kelompok masyarakat dan mazhab di Kuwait merupakan kebutuhan yang sangat mendasar.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Kuwait, meskipun memiliki keberagaman mazhab dan latar belakang sosial, harus dapat hidup berdampingan dalam suasana persaudaraan, solidaritas, dan saling menghormati.

Pada akhir pernyataannya, ia menilai pembatalan vonis terhadap Syeikh Hussein Matouq sebagai langkah untuk mempertahankan persatuan nasional Kuwait serta memperkuat kemuliaan dan kekuatan umat Islam.

Vonis Mati terhadap Syeikh Matouq Bertujuan Menciptakan Ketakutan dan Melemahkan Dukungan terhadap Palestina

Syeikh Hassan Abdullah, Ketua Dewan Pengurus Perhimpunan Ulama Muslim Lebanon, turut mengecam vonis hukuman mati terhadap Syeikh Hussein Matouq dan terdakwa lainnya dalam perkara tersebut. Ia menyebut keputusan itu sebagai tindakan zalim dan tidak adil.

Ia menegaskan bahwa penjatuhan vonis semacam itu secara in absentia, tanpa memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan hukum, menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses peradilannya.

Dengan menyinggung bahwa Syeikh Matouq telah berada di luar Kuwait selama tiga tahun terakhir, ia mempertanyakan bagaimana hukuman seberat itu dapat dijatuhkan tanpa memberikan hak pembelaan kepada terdakwa. Ulama Sunni tersebut kemudian menyatakan bahwa vonis hukuman mati ini tidak sekadar merupakan keputusan pengadilan.

Ia mengklaim bahwa tujuan keputusan tersebut adalah menciptakan suasana ketakutan dan intimidasi di tengah masyarakat Kuwait serta mencegah rakyat negara itu memberikan dukungan terhadap perjuangan bangsa-bangsa tertindas, khususnya perjuangan Palestina.

Syeikh Hassan Abdullah juga menggambarkan tindakan tersebut sebagai pesan politik kepada rezim Zionis. Ia mengatakan bahwa keputusan-keputusan semacam ini sejalan dengan upaya melemahkan lembaga-lembaga dan gerakan-gerakan yang memperjuangkan pembebasan Palestina. Ia menegaskan bahwa para pemuda Kuwait yang mendukung perjuangan Palestina juga tidak akan terbebas dari dampak pendekatan tersebut.

Menurutnya, penjatuhan vonis ini merupakan tindakan nyata yang menyasar gerakan-gerakan masyarakat yang membela perjuangan dan tuntutan yang adil.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut juga dapat mengandung pesan kepada Amerika Serikat mengenai keberlanjutan dukungan pemerintah Kuwait terhadap kebijakan Washington di kawasan. Menurut pandangannya, kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan untuk menghadapi Republik Islam Iran serta gerakan-gerakan yang mendukung perlawanan dan Palestina.

Syeikh Matouq Merupakan Tokoh Terkemuka dan Tulus dalam Memperjuangkan Persatuan Islam

Syeikh Maher Mazhar, penanggung jawab hubungan luar negeri Perhimpunan Ulama Muslim Lebanon, juga memberikan tanggapan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Syeikh Hussein Matouq.

Dengan mengutip firman Allah Swt:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ»

"Dan janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim."

Ia memperingatkan konsekuensi dari kezaliman, penyebaran tuduhan palsu, serta penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan untuk merampas hak orang lain.

Syeikh Maher Mazhar mengkritik tuduhan-tuduhan yang diarahkan terhadap ulama Syiah Kuwait tersebut. Menurutnya, tindakan semacam itu dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat dan dilakukan demi kepentingan rezim Zionis. Ia menggambarkan Syeikh Hussein Matouq sebagai tokoh yang dicintai masyarakat, jujur, dan berani menyampaikan kebenaran.

Menurutnya, selama bertahun-tahun Syeikh Matouq telah berjuang untuk memperkuat persatuan umat Islam, meningkatkan solidaritas antarsesama Muslim, serta mengajak masyarakat kembali kepada nilai-nilai agama.

Dengan menyinggung upaya Syeikh Matouq dalam mewujudkan ajaran Al-Qur'an: "Dan berpegangteguhlah kalian semuanya pada tali Allah, dan janganlah bercerai-berai."

Ia menegaskan bahwa selama mengenal tokoh agama tersebut, ia tidak pernah menyaksikan sesuatu selain kejujuran, keberanian menyampaikan kebenaran, dan upaya tulus untuk mendekatkan umat Islam satu sama lain.

Ulama Sunni tersebut juga mengkritik sejumlah pejabat dan tokoh politik Kuwait. Ia menilai tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap Syeikh Matouq sebagai tuduhan yang tidak benar dan merupakan bentuk kezaliman. Ia memperingatkan bahwa para pelaku tindakan semacam itu kelak harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah.

Pada akhir pernyataannya, Syeikh Maher Mazhar menyampaikan harapan agar kebenaran dalam perkara tersebut dapat terungkap sehingga masyarakat dapat menilai mana sikap yang benar dan mana yang keliru.

Vonis terhadap Syeikh Matouq Bertujuan Melemahkan Gerakan Perlawanan dan Persatuan Islam

Syeikh Mumin al-Rifai, penasihat hubungan diplomatik di Lebanon, juga menyampaikan sikap tegas dalam mengecam vonis hukuman mati terhadap Syeikh Hussein Matouq.

Ia menyerukan kepada bangsa-bangsa Arab dan Islam agar tidak tinggal diam menghadapi apa yang disebutnya sebagai "putusan-putusan zalim" dan tindakan peradilan yang sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat serta rezim Zionis.

Dengan melontarkan kritik keras terhadap pengadilan yang mengeluarkan vonis tersebut, ia berpendapat bahwa keputusan itu dapat dipandang sebagai bagian dari proyek yang lebih luas untuk melemahkan gerakan perlawanan dan merusak persatuan umat Islam.

Ulama Sunni tersebut menegaskan bahwa sasaran tindakan semacam ini bukan hanya seorang tokoh agama.

Menurutnya, lingkungan sosial dan intelektual yang melahirkan ulama-ulama pendukung perlawanan, serta masyarakat yang mengikuti pemikiran dan arahan mereka, juga menjadi sasaran.

Syeikh Mumin al-Rifai menyinggung peran para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat semangat perlawanan.

Ia menegaskan bahwa tokoh-tokoh seperti Syeikh Matouq berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, menjelaskan ajaran Islam Muhammad Saw yang murni, serta membimbing masyarakat Islam menuju perlawanan dan kebebasan. Sembari menyatakan dukungan dan solidaritas penuh kepada Syeikh Hussein Matouq beserta para pendukungnya, ia mengecam keras vonis tersebut.

Ia juga meminta bangsa-bangsa Arab dan Islam mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk menyatakan penolakan terhadap kebijakan dominasi Amerika Serikat dan rezim Zionis.

Menurut Syeikh al-Rifai, kondisi kawasan saat ini mengharuskan bangsa-bangsa Islam mengambil sikap bersama terhadap berbagai tindakan yang dapat melemahkan gerakan perlawanan dan persatuan umat Islam.

Dalam beberapa hari terakhir, Hauzah Ilmiah Qom, Lembaga Internasional Ahlulbait, Asosiasi Pengajar Hauzah Ilmiah, serta sejumlah lembaga keagamaan dan kebudayaan, tokoh, dan aktivis agama dari berbagai negara juga telah mengecam vonis yang dijatuhkan terhadap Ayatullah Matouq.

Mereka turut mengecam tindakan penindasan serta pelanggaran terhadap hak dan kebebasan masyarakat Syiah dan para pengikut mazhab Ahlulbait As di sejumlah negara kawasan, termasuk Bahrain dan Kuwait.

Lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh tersebut menggambarkan tindakan tersebut, termasuk penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Syiah, ulama agama, khatib, penceramah, dan kalangan intelektual di kawasan, khususnya tokoh-tokoh masyarakat terkemuka, sebagai tindakan represif yang didasarkan pada pendekatan sektarian.