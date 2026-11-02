Ketua Dewan Pengurus Perhimpunan Ulama Muslim Lebanon: Vonis Mati terhadap Syeikh Hussein Matouq Merupakan Tindakan Zalim Bermotif Politik

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syeikh Hassan Abdullah, Ketua Dewan Pengurus Perhimpunan Ulama Muslim Lebanon, mengecam keputusan pemerintah Kuwait yang menjatuhkan vonis mati terhadap Ayatullah Syeikh Hussein Matouq serta sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan pemuda Kuwait.

Ia menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan zalim dan tidak adil, serta menilainya sebagai upaya untuk menebarkan ketakutan di tengah masyarakat dan mencegah mereka memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Menyoroti vonis yang dijatuhkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa, ia mengatakan: “Syeikh Hussein Matouq telah berada di luar negeri selama tiga tahun terakhir. Bagaimana mungkin vonis seberat itu dijatuhkan tanpa memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan tanpa menjamin hak pembelaan yang sah menurut hukum?”

Syeikh Hassan Abdullah juga menegaskan bahwa keputusan tersebut memiliki tujuan politik.

Ia menambahkan: “Tindakan ini merupakan pesan dari pemerintah Kuwait kepada rezim Zionis yang menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki nasib dan tujuan yang sama, yakni menyingkirkan lembaga-lembaga dan gerakan-gerakan yang mendukung pembebasan Palestina.”

Ia juga menilai bahwa penjatuhan vonis tersebut merupakan serangan terang-terangan terhadap para pemuda Kuwait yang mendukung perjuangan dan tuntutan keadilan berbagai bangsa.

Lebih lanjut, Syeikh Hassan Abdullah menilai bahwa keputusan tersebut juga mengandung pesan yang ditujukan kepada Amerika Serikat.

Ia mengatakan: “Melalui tindakan ini, pemerintah Kuwait menunjukkan bahwa mereka masih berada dalam barisan sekutu Setan Besar, yakni kekuatan yang telah mengepung Republik Islam Iran dan berupaya melemahkan serta menyingkirkannya.

Padahal, Republik Islam Iran senantiasa memberikan dukungan terhadap perjuangan berbagai bangsa, khususnya perjuangan Palestina.”