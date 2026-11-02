Jaringan Pengaruh Iran di Afrika: Dari Diplomasi Ekonomi hingga Hubungan Keagamaan dan Keamanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketika mendiang Presiden Republik Islam Iran yang syahid, Ayatullah Sayyid Ebrahim Raisi, berdiri bersama Presiden Kenya William Ruto pada 12 Juli 2023 di Nairobi, ibu kota Kenya, Ruto menggambarkan Teheran sebagai mitra strategis yang penting.

Ia menyampaikan harapan agar peningkatan ekspor teh, daging, dan produk pertanian Kenya ke pasar Iran dapat memperbaiki neraca perdagangan kedua negara. Ruto juga menyatakan keinginan Kenya untuk memanfaatkan pengalaman dan dukungan Iran di sektor kesehatan serta ekonomi biru, khususnya bidang perikanan.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, Kenya merupakan negara pertama yang dikunjungi Presiden Raisi dalam lawatannya ke Afrika, yang juga mencakup Uganda dan Zimbabwe.

Setelah kembali ke Teheran, Raisi menjelaskan hasil kunjungannya dengan bahasa yang berbeda dari wacana para pemimpin Afrika yang menjadi tuan rumahnya. Ia menempatkan perluasan kedalaman strategis Iran sebagai salah satu tujuan utama perjalanan tersebut.

Sementara Nairobi memandang kunjungan itu dari sudut pandang manfaat ekonomi yang diharapkan, Teheran memperkenalkannya kepada masyarakat dalam negeri sebagai kelanjutan alami dari pesan Revolusi Islam.

Raisi mengatakan bahwa Iran telah menjalin hubungan baik dengan banyak negara di dunia, khususnya negara-negara Afrika. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena bangsa-bangsa di benua itu melihat keimanan, semangat antikolonialisme, dan keberanian pada rakyat serta Revolusi Islam Iran.

Dengan demikian, dalam wacana Republik Islam Iran, Afrika tidak semata-mata dipandang sebagai pasar yang sedang berkembang atau mitra perdagangan, melainkan sebagai ruang politik dan ideologis tempat gagasan-gagasan seperti pembelaan terhadap kaum tertindas dan perlawanan terhadap dominasi Barat dapat memperoleh sambutan luas.

Antara Teks dan Praktik

Di balik perbedaan antara wacana perdagangan teh yang dikemukakan Kenya dan wacana kedalaman strategis yang ditekankan Republik Islam Iran, terdapat dua prinsip konstitusional yang membentuk kebijakan luar negeri Iran.

Konstitusi Republik Islam Iran tidak memandang hubungan internasional semata-mata berdasarkan kepentingan, tetapi juga membagi dunia secara moral dan politik ke dalam dua kelompok, yakni kekuatan arogan dan bangsa-bangsa tertindas.

Pasal 152 menekankan penolakan terhadap ketundukan pada dominasi kekuatan hegemonik, sedangkan Pasal 154 menegaskan dukungan Republik Islam Iran terhadap perjuangan kaum tertindas untuk memperoleh hak-hak mereka. Namun, pasal yang sama juga menetapkan batasan yang jelas, yakni kewajiban untuk sepenuhnya menghindari campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

Artinya, Konstitusi Republik Islam Iran berbicara tentang dukungan terhadap bangsa-bangsa dan gerakan-gerakan yang berada di bawah penindasan, sekaligus mengakui komitmen untuk menghormati kedaulatan negara.

Dengan demikian, konstitusi tersebut tidak memberikan izin tanpa batas untuk mengekspor revolusi, melainkan secara teoretis menempatkan tujuan itu dalam kerangka batasan hukum dan politik yang telah dinyatakan. Meski demikian, keseimbangan ini tetap menyisakan ruang penafsiran yang luas ketika beralih dari teks menuju praktik.

Di sinilah muncul pertanyaan: Apa yang dapat dikategorikan sebagai dukungan terhadap kaum tertindas? Bagaimana kelompok-kelompok tersebut didefinisikan secara tepat? Sampai di mana dukungan itu dibenarkan, dan pada titik mana dukungan berubah menjadi intervensi?

Dalam praktiknya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu tetap dan tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan keamanan nasional Republik Islam Iran.

Perjalanan kebijakan luar negeri Iran memperlihatkan adanya keterkaitan yang terus berlangsung antara warisan revolusioner di satu sisi dan kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan sistem pemerintahan, membangun kemampuan penangkalan terhadap para pesaing, melindungi sekutu, serta memperluas ruang gerak Teheran di sisi lain.

Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keamanan Republik Islam Iran, khususnya Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), memiliki pengaruh penting dalam menentukan bagaimana prinsip-prinsip umum tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Hal ini terlihat dalam berbagai arena regional seperti Lebanon, Suriah, dan Yaman.

Di wilayah-wilayah tersebut, Teheran tidak meninggalkan bahasa ideologisnya dalam menjelaskan kehadirannya. Namun, dalam praktiknya, kehadiran tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan keamanan, perlindungan terhadap sekutu, serta pemeliharaan jalur-jalur pengaruh.

Oleh karena itu, realitas di lapangan telah menciptakan fleksibilitas penafsiran dalam pelaksanaan kedua prinsip konstitusional tersebut. Fleksibilitas ini lebih mendekati pendekatan pragmatis daripada kepatuhan yang kaku dan harfiah terhadap teks.

Fleksibilitas tersebut semakin terlihat ketika hubungan Iran dengan negara-negara Afrika dikaji, sebab negara-negara ini memiliki karakteristik yang berbeda dari wilayah tradisional kehadiran Iran di Timur Tengah. Teheran tidak selalu menggunakan satu instrumen yang sama. Penyebaran langsung model revolusioner ataupun pembangunan hubungan berdasarkan kedekatan ideologis ternyata bukanlah kunci untuk membuka seluruh pintu di Benua Afrika.

Karena itu, Iran memanfaatkan beragam instrumen, mulai dari wacana revolusi, solidaritas politik, dan kesamaan keyakinan hingga kerja sama ekonomi, proyek-proyek pertanian dan pembangunan, bahkan hubungan keamanan dan militer ketika situasi memungkinkan.

Peneliti Amerika Serikat, Eric Lob, telah mengamati sebagian perkembangan tersebut dalam penelitiannya mengenai kebijakan Iran di Afrika. Ia menjelaskan bahwa Teheran menemukan proyek-proyek pertanian dan pembangunan pedesaan sebagai cara yang lebih efektif untuk membangun pengaruh di sejumlah negara Afrika.

Hal ini karena instrumen pembangunan terbukti memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melayani kepentingan strategis Iran dibandingkan penyampaian wacana revolusioner secara langsung.

Jihad Pembangunan: Instrumen yang Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan dan Kepentingan

Dimensi pragmatis ini terlihat dalam pengalaman Jihad-e Sazandegi atau Jihad Pembangunan, sebuah organisasi yang didirikan beberapa bulan setelah kemenangan Revolusi Islam Iran dengan tujuan membangun wilayah pedesaan Iran.

Pada 1983, di tengah berlangsungnya perang yang dipaksakan terhadap Iran, lembaga tersebut diubah menjadi kementerian dan memainkan peran penting dalam bidang logistik selama perang.

Sejak pertengahan 1980-an, kegiatannya juga meluas ke Afrika. Melalui proyek-proyek pembangunan pertanian, pelayanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan, lembaga ini membangun jalur hubungan politik dan perdagangan sekaligus memperkenalkan Iran sebagai negara pemberi bantuan.

Menurut Eric Lob, organisasi tersebut tidak menggunakan satu pendekatan yang sama di semua wilayah. Kegiatannya di Afrika lebih banyak memiliki karakter teknis dan pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan Iran menjangkau masyarakat Sunni maupun non-Muslim tanpa menimbulkan sensitivitas pemerintah setempat.

Sebaliknya, cabang Jihad Pembangunan yang berafiliasi dengan Hizbullah Lebanon memiliki karakter keagamaan yang lebih menonjol. Cabang tersebut menggabungkan pembangunan fasilitas kesehatan dengan pembangunan masjid, husainiyah, dan sekolah-sekolah agama.

Perbedaan ini menunjukkan kemampuan Teheran untuk menyesuaikan instrumennya dengan karakteristik lingkungan setempat. Selain itu, proyek-proyek tersebut bukanlah bantuan tanpa mengharapkan imbalan, melainkan juga menghasilkan keuntungan tertentu bagi Iran.

Pada 2017, Kementerian Jihad Pertanian, nama baru Jihad Pembangunan setelah penggabungannya dengan Kementerian Pertanian pada 2001, berhasil memperoleh alokasi sekitar 6.000 hektare lahan di Ghana untuk proyek-proyek pertanian Iran. Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pertanian lintas negara yang bertujuan membantu Iran mengatasi keterbatasan air dan lahan sekaligus menghasilkan produk pertanian untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Sebagai imbalannya, Teheran menawarkan proyek-proyek penyediaan air bagi Kota Accra, ibu kota Ghana, pembangunan pabrik semen, serta pendirian lini produksi traktor. Dengan demikian, Ghana memperoleh infrastruktur dan kapasitas industri, sementara Iran mendapatkan lahan, hasil pertanian, peluang investasi dan ekspor, serta reputasi yang dapat memperkuat pengaruh diplomatiknya.

Perkembangan ini sejalan dengan analisis Eric Lob yang memandang kegiatan-kegiatan tersebut sebagai instrumen untuk melayani kepentingan Iran, bukan sekadar aktivitas perdagangan atau bentuk solidaritas. Di Tanzania, kerja sama difokuskan pada sektor perikanan.

Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juli 2018, kapal-kapal penangkap ikan Iran memperoleh izin untuk beroperasi di perairan Tanzania. Sebagai imbalannya, Iran mengekspor kapal, peralatan, dan teknologi serta menyediakan pengalaman dan pelatihan teknis kepada negara tersebut.

Dengan demikian, Tanzania memperoleh sarana untuk mengembangkan sektor perikanan, sementara Iran mendapatkan akses terhadap sumber daya kelautan baru dan pasar bagi peralatan serta layanan teknisnya. Di Senegal, lembaga-lembaga Iran juga menyelenggarakan pelatihan kelistrikan dan pemasangan pipa di daerah-daerah yang mengalami perkembangan urbanisasi cukup besar.

Karena pelatihan tersebut dirancang berdasarkan metode dan standar teknis Iran, para peserta menjadi terbiasa dengan teknologi dan peralatan yang digunakan perusahaan-perusahaan Iran. Hal ini berpotensi memberikan keunggulan bagi perusahaan-perusahaan tersebut dalam persaingan mendapatkan proyek kelistrikan, air, dan infrastruktur pada masa mendatang.

Afrika dalam Perhitungan Strategis pada Masa Syah

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi saat ini, kepentingan ekonomi menjadi pintu masuk Teheran ke Afrika, sementara kehadiran politik atau pengaruh merupakan keuntungan tambahan. Di sinilah terlihat salah satu perbedaan mendasar antara Republik Islam Iran dan rezim Syah.

Menurut Fred Halliday, profesor hubungan internasional, negara-negara yang lahir dari sebuah revolusi biasanya tidak berhenti pada upaya mengubah kondisi dalam negerinya saja, tetapi juga memiliki proyek atau gagasan yang pengaruhnya ingin mereka perluas ke luar perbatasan.

Dari sudut pandang ini, Republik Islam Iran menjadikan kebijakan luar negerinya sebagai instrumen untuk menyebarkan gagasan-gagasan revolusi sekaligus membangun pengaruh.

Sebaliknya, kebijakan rezim Syah semata-mata berangkat dari pertimbangan keamanan negara dan keseimbangan kekuatan pada masa Perang Dingin. Karena itu, peneliti Jeffrey Lefebvre menggambarkan kebijakan rezim Syah sebagai kebijakan defensif.

Tujuannya adalah melindungi Iran dan kedudukannya dalam tatanan regional yang telah ada serta membendung para pesaingnya, bukan membangun kembali tatanan tersebut berdasarkan suatu proyek ideologis baru seperti yang kemudian ditempuh Iran setelah Revolusi Islam.

Pada masa itu, Gamal Abdel Nasser merupakan pesaing utama rezim Syah. Rezim tersebut memandang nasionalisme Arab dan berbagai aliansi regional yang dibangun Nasser sebagai ancaman terhadap kedudukan Iran. Karena itu, rezim Syah membangun jaringan keseimbangan kekuatan bersama Ethiopia, Turki, dan rezim Zionis. Dalam literatur Zionis, jaringan ini dikenal sebagai strategi periferi.

Setelah gelombang Nasserisme mereda, kekhawatiran terhadap perluasan pengaruh Uni Soviet menjadi prioritas utama dalam perhitungan rezim Syah. Tanduk Afrika, karena posisinya yang menghadap jalur-jalur pelayaran penting, berubah menjadi salah satu garis depan dalam konsepsi keamanan Iran versi rezim Syah. Terlebih lagi, rezim Syah tengah berupaya mencari pembeli baru minyak Iran sekaligus mengamankan jalur ekspornya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rezim Syah memandang Samudra Hindia sebagai kelanjutan strategis Teluk Persia dan meyakini bahwa perlindungan perdagangan minyak Iran dimulai dari Selat Bab el-Mandeb hingga jalur Tanjung Harapan.

Pada saat yang sama, rezim Syah juga berusaha memperoleh sumber uranium yang dibutuhkan bagi program nuklirnya yang baru berkembang serta mendapatkan dukungan suara dari kelompok negara-negara Afrika yang semakin besar di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lonjakan pendapatan minyak memberikan rezim Syah berbagai instrumen untuk mewujudkan ambisi tersebut. Setelah kenaikan harga minyak pada 1973, pendapatan minyak rezim Syah digunakan untuk menyediakan pinjaman berbunga rendah, bantuan, serta proyek-proyek pembangunan di negara-negara seperti Sudan dan Senegal.

Robert Steele, sejarawan dan penulis buku Hubungan Iran Pahlavi dengan Afrika, menjelaskan bahwa diplomasi minyak telah mendorong perluasan hubungan Iran dengan negara-negara Afrika secara cepat.

Pada 1969, Teheran hanya memiliki hubungan diplomatik dengan lima negara Afrika. Namun, hingga pertengahan 1970-an, jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 30 negara berkat pemberian bantuan dan perluasan pertukaran ekonomi.

Di bagian selatan Benua Afrika, Iran juga menjadi pemasok energi terpenting bagi rezim apartheid Afrika Selatan. Hingga 1978, lebih dari 90 persen impor minyak mentah Afrika Selatan dipasok dari Iran. Menurut Steele, salah satu faktor yang mendekatkan kedua pihak adalah meningkatnya arti penting jalur Tanjung Harapan setelah Terusan Suez ditutup akibat perang pada Juni 1967.

Peristiwa tersebut menjadikan jalur laut itu sebagai salah satu rute vital bagi ekspor minyak Iran. Selain itu, rezim Syah mengetahui adanya perjanjian intelijen antara rezim apartheid Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian tersebut, Afrika Selatan berkewajiban memotret kapal-kapal yang melintasi kawasan sekitar Tanjung Harapan dan mengirimkan salinan foto-foto tersebut kepada Washington.

Rezim Syah juga meminta untuk memperoleh informasi yang sama. Asadollah Alam, Menteri Istana pada masa rezim Syah, menulis dalam memoarnya bahwa Iran banyak memanfaatkan foto dan data yang disediakan Afrika Selatan mengenai kapal-kapal Soviet yang menuju Irak.

Informasi tersebut memungkinkan aparat intelijen rezim Syah memantau jenis perlengkapan militer yang dikirim Moskow ke Baghdad.

Keterbatasan Diplomasi Minyak

Meski demikian, diplomasi minyak merupakan pedang bermata dua. Kebijakan tersebut mampu memberikan rezim Syah kehadiran yang luas, tetapi tidak berhasil membangun pengaruh yang bertahan lama. Sejak akhir 1974, menurunnya permintaan minyak dan berkurangnya pendapatan rezim Syah membatasi kemampuannya untuk memenuhi janji-janji pinjaman dan fasilitas kredit.

Menurut Jeffrey Lefebvre, dalam kondisi tersebut rezim Syah berubah menjadi pihak pemberi bantuan yang mulai ragu-ragu. Shireen Hunter, profesor hubungan internasional, juga berpendapat bahwa bantuan rezim Syah gagal menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan.

Hal ini karena bantuan tersebut hanya berlangsung sekitar lima tahun sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, sementara sejumlah pesaing regional yang kaya juga menawarkan bantuan serupa. Kelemahan infrastruktur diplomatik rezim Syah semakin memperburuk persoalan tersebut.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Prancis pada 1974, Robert de Souza, Duta Besar Prancis di Teheran, menggambarkan kedekatan Iran dengan Afrika sebagai hubungan yang dangkal dan tidak jelas.

Steele berpendapat bahwa Kementerian Luar Negeri rezim Syah tidak memiliki diplomat yang sekaligus menguasai kemampuan bahasa, memahami persoalan-persoalan Afrika, dan bersedia ditempatkan di benua tersebut. Afrika memang bukan tujuan penugasan yang diminati para diplomat rezim Syah.

Selain itu, kerja sama rezim Syah dengan rezim apartheid Afrika Selatan menempatkan Iran dalam posisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Organisasi Persatuan Afrika serta pemerintahan negara-negara yang memperoleh legitimasi dari perjuangan melawan kolonialisme dan dominasi kelompok kulit putih.

Ketergantungan hubungan tersebut pada ikatan pribadi dengan para pemimpin tertentu, tanpa membangun landasan kelembagaan yang menjamin keberlanjutannya setelah para pemimpin itu tidak lagi berkuasa, semakin meningkatkan kerentanan pengaruh rezim Syah.

Jatuhnya Kaisar Haile Selassie pada 1974 merupakan contoh paling menonjol dari kondisi tersebut. Dengan kejatuhannya, salah satu pilar pengaruh rezim Syah di Ethiopia runtuh dan Teheran terpaksa menata kembali aliansi-aliansinya di kawasan Tanduk Afrika. Namun, berbagai keterbatasan tersebut tidak sepenuhnya menghapus hubungan perdagangan yang telah terbentuk pada masa diplomasi minyak.

Afrika Selatan tetap menjadi mitra dagang terbesar Iran di kawasan Afrika Sub-Sahara, baik sebelum maupun setelah Revolusi Islam. Bahkan setelah runtuhnya sistem apartheid Afrika Selatan pada 1994, porsinya semakin meningkat.

Eric Lob dan Hakan Yilmazkuday, dalam sebuah penelitian kuantitatif yang diterbitkan pada 2025 mengenai perdagangan Iran dengan negara-negara Afrika Sub-Sahara selama periode 1962–2021, menemukan bahwa negara-negara yang memiliki hubungan dengan Teheran pada masa Syah tetap menjadi mitra terpenting Iran setelah Revolusi Islam.

Afrika Selatan mempertahankan posisi pertama, sedangkan Kenya tetap berada di urutan kedua. Ethiopia, Tanzania, dan Madagaskar juga terus berada di antara mitra dagang utama Iran. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, hanya sejumlah kecil negara, seperti Sudan dan Senegal, yang bergabung dengan kelompok tersebut.

Meskipun hubungan-hubungan ini pada umumnya didasarkan pada tujuan ekonomi, kasus Sudan berkembang melampaui pola tersebut. Sejak awal, hubungan Iran dengan Sudan disertai kedekatan politik dan keamanan yang memberikan karakter berbeda pada hubungan kedua negara.

Tanduk Afrika: Hubungan dan Pemutusan Hubungan

Kedekatan Republik Islam Iran dengan Khartoum dimulai setelah kudeta pada Juni 1989. Kudeta yang mendapat dukungan Front Islam Nasional pimpinan Hassan al-Turabi tersebut membawa Omar al-Bashir ke tampuk kekuasaan.

Sebagian pemimpin gerakan Islamis Sudan memandang Revolusi Islam Iran sebagai contoh gerakan Islam yang berhasil meraih kekuasaan. Sebaliknya, Teheran menemukan mitra dalam pemerintahan baru Sudan yang memiliki kesamaan dalam hal keterasingan internasional dan wacana anti-Barat. Atas dasar tersebut, kerja sama politik dan keamanan mulai terbentuk, yang semakin diperkuat oleh kebutuhan Khartoum terhadap pembiayaan dan persenjataan.

Meski demikian, al-Wathiq Kameir, peneliti akademis asal Sudan, memperingatkan agar hubungan tersebut tidak disederhanakan sebagai penerimaan Sudan terhadap model Iran. Menurutnya, pengaruh pemikiran dan keagamaan Teheran terhadap masyarakat Sudan tetap terbatas, bahkan ketika aliansi resmi kedua negara mencapai puncaknya. Perjalanan hubungan kedua negara memperlihatkan lemahnya landasan ideologis kedekatan tersebut. Pada September 2014, Khartoum menutup pusat-pusat kebudayaan Iran.

Kemudian, pada Maret 2015, Sudan bergabung dengan koalisi pimpinan Arab Saudi dalam perang Yaman melawan angkatan bersenjata Yaman. Selanjutnya, pada Januari 2016, Sudan memutuskan hubungan dengan Iran sepenuhnya sebagai bentuk solidaritas terhadap Riyadh setelah serangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran.

Hubungan diplomatik dan militer kedua negara baru kembali terjalin setelah meningkatnya tekanan akibat perang Sudan yang dimulai pada April 2023. Kedua negara mengumumkan pemulihan hubungan pada Oktober tahun yang sama. Menurut laporan Reuters pada April 2024, kebutuhan militer merupakan faktor terpenting di balik pemulihan hubungan tersebut.

Mengutip data pelacakan yang dikumpulkan seorang peneliti dari organisasi Belanda PAX, Reuters melaporkan enam penerbangan sebuah pesawat kargo Iran menuju Port Sudan antara Desember 2023 hingga Januari 2024. Selain itu, sebuah pesawat nirawak Mohajer-6 terlihat dalam citra satelit di Pangkalan Wadi Sayyidna, sebelah utara Khartoum.

Reuters, dengan mengutip sumber-sumber Iran, regional, dan diplomatik, melaporkan bahwa militer Sudan telah menerima pesawat nirawak Iran.Pesawat-pesawat tersebut disebut berperan dalam menghentikan kemajuan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan merebut kembali sejumlah wilayah di sekitar ibu kota Sudan. Namun, Khartoum membantah telah menerima persenjataan apa pun dari Iran.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan organisasi jurnalisme investigatif independen Bellingcat pada 2021, model pesawat nirawak yang sama juga pernah terlihat di Bandara Semera, Ethiopia, selama berlangsungnya Perang Tigray. Sejumlah laporan juga menyebut penggunaan pesawat nirawak di Ethiopia yang memiliki kesesuaian dengan model Mohajer-6, meskipun tidak ada kontrak resmi mengenai penyerahannya yang diumumkan.

Dengan demikian, pesawat nirawak menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan Teheran memasuki berbagai arena di Afrika yang membutuhkan dukungan militer secara cepat dan dengan biaya relatif rendah. Di Sudan, hubungan kedua negara berkembang melampaui diplomasi pesawat nirawak.

Pada Juli 2024, kedua negara saling menempatkan duta besar dan sekaligus membuka jalur resmi kerja sama ekonomi, keuangan, dan rekonstruksi. Beberapa bulan sebelumnya, pada Maret 2024, surat kabar Wall Street Journal, dengan mengutip Ahmed Hassan Mohamed, penasihat intelijen Abdel Fattah al-Burhan selaku Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, melaporkan bahwa Khartoum telah menolak permintaan Iran untuk membangun pangkalan angkatan laut permanen di Laut Merah sebagai imbalan atas pemberian sebuah kapal perang pengangkut helikopter. Namun, kedua pemerintah membantah laporan tersebut.

Terlepas dari tingkat kebenaran laporan itu, persoalan tersebut berada dalam konteks sejarah yang lebih luas mengenai upaya Teheran mencari pijakan di pelabuhan-pelabuhan kawasan Tanduk Afrika.

Di Eritrea, sejak akhir dekade pertama abad ke-21, muncul berbagai laporan mengenai kehadiran Iran di Pelabuhan Assab. Namun, pemerintah di Asmara membantah telah menjadi tuan rumah bagi pangkalan ataupun pasukan Iran. Jibuti dan Somalia juga memutuskan hubungan dengan Teheran pada 2016.

Jibuti kembali memulihkan hubungan diplomatik pada September 2023. Akan tetapi, langkah tersebut tidak menghasilkan kehadiran militer Iran secara terbuka di negara itu. Sementara itu, Somalia belum mengumumkan langkah serupa sejak menutup perwakilan Iran dan memutuskan hubungan diplomatik.

Berbagai periode hubungan dan pemutusan hubungan, mulai dari Sudan dan Eritrea hingga Somalia dan Jibuti, memperlihatkan rapuhnya landasan pengaruh Iran di Afrika. Hubungan Teheran dengan negara-negara Tanduk Afrika dan wilayah sekitarnya senantiasa menghadapi ujian politik serius yang dapat menyebabkan perubahan cepat, bahkan keruntuhan hubungan tersebut. Persoalan ini juga terlihat jelas dalam kasus Sudan.

Negara tersebut menyebut serangan Iran terhadap negara-negara Arab di pesisir Teluk Persia sebagai agresi terang-terangan dan memperingatkan kelompok-kelompok bersenjata yang bertempur bersama militer Sudan agar tidak menyatakan dukungan terhadap Teheran.

Senegal: Hubungan Syiah dengan Tradisi Sufi

Hubungan Iran dan Senegal sejak 1980-an juga mengalami pola pemutusan dan pemulihan hubungan secara berulang. Pada 1984, Dakar menutup Kedutaan Besar Iran setelah menuduh Teheran menyebarkan propaganda keagamaan serta membiayai media dan organisasi-organisasi lokal.

Kehadiran mendiang Ayatullah Akbar Hashemi Rafsanjani, Presiden Republik Islam Iran saat itu, dalam Konferensi Organisasi Konferensi Islam di Dakar pada Desember 1991 menjadi salah satu tanda awal membaiknya hubungan kedua negara. Hubungan tersebut kembali terjalin pada 1990-an dengan bertumpu pada kerja sama ekonomi.

Kedekatan Teheran dan Dakar mencapai puncaknya pada dekade pertama abad ke-21. Pada masa itu, Senegal menjadi pintu gerbang Iran menuju Afrika Barat. Sementara Teheran menawarkan proyek pembangunan kilang minyak dan pendirian pabrik perakitan mobil Samand, Dakar memberikan dukungan terhadap hak Iran untuk memiliki teknologi nuklir.

Namun, hubungan tersebut mengalami perubahan setelah penyitaan 13 kontainer persenjataan Iran di Nigeria pada 2010 dan munculnya tuduhan bahwa Teheran mempersenjatai kelompok pemberontak separatis Casamance di Senegal bagian selatan. Senegal memutuskan hubungan dengan Iran pada Februari 2011, kemudian memulihkannya kembali pada Februari 2013.

Selanjutnya, hubungan kedua negara menjadi lebih tenang dan berfokus pada kerja sama ekonomi serta pendidikan keterampilan. Mara Leichtman, profesor antropologi dan studi Islam asal Amerika Serikat, menjelaskan bahwa hubungan Senegal dengan Iran tidak terbentuk berdasarkan suatu aliansi politik baru.

Sebaliknya, hubungan tersebut bertemu dengan komunitas Syiah di Senegal yang telah ada sebelum berdirinya Republik Islam Iran. Ia menelusuri akar komunitas ini hingga migrasi masyarakat Lebanon ke Afrika Barat sejak 1880-an. Pada masa itu, sejumlah migran menetap di Dakar dan bekerja sebagai perantara dalam perdagangan kacang tanah selama periode kolonial.

Meski demikian, Syiah baru memiliki kehadiran kelembagaan setelah kedatangan ulama Lebanon, Syeikh Abdul Mun'im al-Zein, ke Senegal pada 1969, setelah menyelesaikan pendidikannya di Hauzah Ilmiah Najaf. Pada 1978, ia mendirikan sebuah lembaga Islam Lebanon di Senegal.

Berdasarkan sebuah laporan media di Senegal pada 2003 yang dikutip Leichtman, tetapi angka-angkanya tidak diverifikasi olehnya, Syeikh Abdul Mun'im al-Zein mendirikan lima masjid dan sekitar 130 sekolah agama di luar Dakar. Pengelolaan sekolah-sekolah tersebut kemudian diserahkan kepada warga Senegal yang telah dididiknya secara langsung.

Hal ini menunjukkan bahwa Teheran memasuki struktur keagamaan dan sosial yang telah ada, bukan membangunnya dari titik nol. Meskipun tarekat-tarekat Sufi memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat Senegal, Leichtman berpendapat bahwa tasawuf tidak menjadi penghalang bagi penyebaran Syiah.

Sebaliknya, tasawuf justru menyediakan jembatan bagi perkembangan Syiah karena adanya sejumlah kesamaan, seperti perhatian besar terhadap Ahlulbait As, tawasul kepada orang-orang saleh, dan ziarah ke makam-makam. Karena itu, sebagian orang yang beralih ke mazhab Syiah tidak memandang perubahan tersebut sebagai pemutusan hubungan dengan tasawuf ataupun penerimaan terhadap mazhab yang didatangkan dari luar.

Mereka justru memperkenalkannya sebagai suatu bentuk kembali kepada asal-usul atau penyempurnaan tradisi spiritual yang telah mengakar. Untuk mendukung pandangan tersebut, mereka merujuk pada berbagai riwayat yang menghubungkan masuknya Islam ke Afrika Barat dengan pengaruh Dinasti Fatimiyah atau Idrisiyah.

Namun, menurut kesimpulan Leichtman, perubahan tersebut tidak hanya bersumber dari kedekatan dan kesamaan spiritual. Sebagian intelektual Senegal memandang Syiah sebagai alternatif pemikiran dan pendekatan berbasis teks terhadap model tasawuf yang dominan. Mereka mengkritik kepatuhan seorang murid terhadap otoritas pribadi seorang mursyid.

Mereka juga berpandangan bahwa marja taklid Syiah, ijtihad fikih, dan rujukan kepada teks-teks agama menyediakan kerangka yang lebih sesuai untuk menjawab berbagai pertanyaan teologis dan filosofis mereka. Dengan demikian, bagi sebagian kalangan tersebut, Syiah berkaitan dengan pencarian pengetahuan agama yang tersusun secara sistematis, bukan sekadar perubahan afiliasi mazhab.

Perkembangan ini tidak selalu berarti meninggalkan tarekat Sufi secara sepenuhnya. Leichtman menemukan adanya identitas keagamaan yang bersifat gabungan dan mencakup kedua lingkungan tersebut. Sebagian pemimpin tetap aktif dalam tarekat-tarekat Sufi terkemuka, sementara pada saat yang sama menjalankan peran sebagai wakil para marja Syiah di Iran atau Irak.

Kondisi ganda ini memungkinkan para pengikut Syiah mempertahankan hubungan keluarga, sosial, dan spiritual mereka, sekaligus menerima otoritas keagamaan Syiah dengan tingkat komitmen yang berbeda-beda.

Dengan demikian, seseorang dapat tetap menjadi bagian dari dunia tasawuf tanpa harus meninggalkan afiliasi keagamaan barunya. Penyesuaian praktik-praktik keagamaan dengan lingkungan setempat juga membantu memperkuat pertemuan antara kedua tradisi tersebut. Masyarakat Syiah Senegal menyesuaikan bentuk peringatan hari-hari besar keagamaan mereka dengan tradisi yang sudah dikenal masyarakat setempat.

Sebagai pengganti sebagian bentuk ritual perkabungan, mereka menyelenggarakan diskusi intelektual, lantunan syair keagamaan, serta jamuan makan bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki kemiripan dengan perayaan hari-hari besar dalam tradisi Sufi. Dengan demikian, Syiah di Senegal tidak berkembang melalui pertentangan dengan tasawuf, melainkan tumbuh dalam lingkungan tasawuf itu sendiri.

Namun, keberadaan akar lokal Syiah tidak berarti Iran sama sekali tidak berperan dalam proses penyebaran mazhab tersebut di kalangan masyarakat Senegal. Revolusi Islam Iran memberikan dorongan baru terhadap perkembangan tersebut. Dorongan itu muncul melalui penyediaan model politik dan keagamaan yang menurut Leichtman menginspirasi sebagian penganut Syiah, serta melalui pembentukan lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah yang memiliki hubungan dengan Teheran.

Salah satu lembaga yang paling menonjol adalah Hauzah Rasulul Akram Saw yang terletak di dekat Universitas Dakar. Lembaga tersebut bertujuan mengajarkan akidah Syiah kepada generasi remaja Senegal melalui para ulama yang menempuh pendidikan di Iran atau Lebanon. Lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan Iran juga membuka jalur untuk mendidik mahasiswa dan ulama Senegal serta menghubungkan mereka dengan jaringan Syiah lintas negara.

Meski demikian, tidak tersedia statistik pasti mengenai jumlah penganut Syiah di Senegal, dan berbagai perkiraan menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Sebuah penelitian yang dilakukan lembaga internasional Mozdahir pada 2021, yang kemudian dikutip dalam Laporan Kebebasan Beragama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2023, memperkirakan jumlah Syiah Senegal sekitar satu juta jiwa atau hampir enam persen dari populasi negara tersebut.

Sementara itu, perkiraan lain menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Di sisi lain, Teheran bukanlah satu-satunya pihak yang mengarahkan perkembangan komunitas keagamaan tersebut. Oleh karena itu, Syiah Senegal tidak dapat dianggap sebagai perpanjangan langsung dari Republik Islam Iran.

Banyak pengikut Syeikh Abdul Mun'im al-Zein mengikuti marja taklid Ayatullah Agung Sayyid Ali Sistani di Najaf. Otoritas keagamaan ini memberikan kedudukan keagamaan dan fikih kepada seorang fakih serta mengakui perannya dalam sejumlah urusan publik, tetapi tidak menerima model pemerintahan langsung oleh fakih sebagaimana diterapkan di Iran.

Selain itu, banyak masyarakat Syiah Senegal tetap mempertahankan hubungan mereka dengan tarekat-tarekat Sufi dan tradisi keagamaan setempat. Dengan demikian, Syiah Senegal merupakan hasil interaksi antara pengaruh nyata Iran, berbagai otoritas keagamaan Syiah lainnya, serta lingkungan keagamaan lokal. Lingkungan tersebut kemudian membentuk kembali karakter mazhab Syiah berdasarkan kondisi khasnya sendiri.

Nigeria: Dominasi Model Wilayatul Faqih

Nigeria memperlihatkan contoh yang berbeda, yakni ketika garis pemikiran revolusioner lebih dominan. Dibandingkan dengan komunitas Syiah di Senegal yang memiliki cakupan lebih kecil, mazhab ini mengalami perkembangan lebih luas di Nigeria. Hal tersebut menjadikan Nigeria sebagai tempat keberadaan komunitas Syiah terorganisasi terbesar di Afrika Barat, meskipun berbagai perkiraan mengenai jumlah penganutnya sangat berbeda.

International Crisis Group memperkirakan proporsi Syiah sekitar dua hingga tiga persen dari populasi Nigeria, atau sekitar empat juta orang. Sumber-sumber lain memperkirakan jumlahnya sekitar tiga juta orang, sedangkan angka yang dikemukakan Pew Research Center jauh lebih rendah. Syiah masuk ke Nigeria melalui Syeikh Ibrahim Zakzaky.

Ia memulai aktivitasnya sebagai anggota Perhimpunan Mahasiswa Muslim di Universitas Ahmadu Bello, Kota Zaria, dan dipengaruhi oleh pemikiran Hassan al-Banna serta Sayyid Qutb. Zakzaky meyakini keunggulan Islam dibandingkan kapitalisme dan sosialisme.

Setelah mengunjungi Iran pada 1980 sebagai bagian dari delegasi mahasiswa, ia terpengaruh oleh simbol-simbol dan wacana Imam Khomeini. Selanjutnya, ia memperkenalkan model Revolusi Islam Iran di berbagai universitas di Nigeria bagian utara. Secara bertahap, sejak akhir 1980-an hingga awal 1990-an, ia mulai beralih kepada mazhab Syiah dan mengembangkan aktivitas kemahasiswaannya menjadi Gerakan Islam di Nigeria.

Gerakan tersebut menolak legitimasi sistem sekuler dan menyerukan pembentukan sistem pemerintahan Islam sebagai alternatif. Namun, pada saat yang sama, gerakan ini menghindari pembatasan identitasnya hanya pada mazhab Syiah.

Pendekatan tersebut memungkinkan gerakan itu menarik perhatian umat Islam Sunni yang tidak puas terhadap pemerintah Nigeria maupun elite keagamaan negara tersebut. Secara bertahap, gerakan ini membangun jaringan kelembagaan paralel yang mencakup sebagian besar negara bagian Nigeria. Jaringan tersebut meliputi sekolah, pusat kesehatan, surat kabar, radio berbahasa Hausa, serta berbagai platform media.

Selain itu, terdapat struktur yang bertugas memberikan perlindungan terhadap kegiatan dan pertemuan Gerakan Islam di Nigeria. Namun, perluasan jaringan tersebut akhirnya menimbulkan bentrokan berdarah dengan pemerintah Nigeria. Pada Desember 2015, militer Nigeria menuduh para pengikut gerakan tersebut berupaya membunuh Tukur Buratai, Kepala Staf Angkatan Darat Nigeria. Militer kemudian melancarkan operasi selama tiga hari yang mengakibatkan lebih dari 300 orang gugur.

Human Rights Watch dalam sebuah laporan menggambarkan serangan militer Nigeria tersebut sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Zakzaky dan istrinya ditangkap dan menjalani masa penahanan selama sekitar lima setengah tahun.

Akhirnya, pada 28 Juli 2021, Pengadilan Tinggi Negara Bagian Kaduna, Nigeria, membebaskan keduanya dari seluruh dakwaan setelah menerima argumentasi pembelaan dengan pertimbangan bahwa pihak penuntut tidak mengajukan bukti yang cukup untuk melanjutkan persidangan.

Pemerintah Nigeria juga menetapkan gerakan tersebut sebagai organisasi teroris pada 2019, setelah aksi demonstrasi berdarah di Kota Abuja yang menuntut pembebasan Syeikh Zakzaky. Hal yang menarik adalah bahwa ketegangan antara Teheran dan Abuja, menurut Robert Steele, sebenarnya telah dimulai sebelum berdirinya Republik Islam Iran. Hubungan rezim Syah dengan rezim apartheid Afrika Selatan sebelumnya menjadi sasaran kritik Nigeria.

Namun, Revolusi Islam Iran mengubah sumber ketegangan tersebut, dari keberatan terhadap hubungan luar negeri rezim Syah menjadi persoalan perkembangan internal Nigeria. Seiring meluasnya pengaruh Revolusi Islam Iran di kalangan kelompok-kelompok lokal Nigeria, aktivitas masyarakat Syiah di negara tersebut berubah menjadi persoalan yang memicu perbedaan pendapat antara kedua pemerintah. Meskipun demikian, ketegangan tersebut tidak menghentikan hubungan resmi antara Republik Islam Iran dan pemerintah Nigeria.

Pada Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Nigeria menyambut kedatangan Gholamreza Mahdavi Raja, Duta Besar baru Republik Islam Iran. Ia menggambarkan Nigeria sebagai pintu gerbang menuju Afrika Barat.Perundingan kedua pihak berfokus pada perdagangan, investasi, energi, dan kerja sama multilateral. Pernyataan resmi mereka sama sekali tidak menyinggung persoalan Syiah Nigeria maupun kasus Syeikh Zakzaky.

Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran ideologi, bahkan dalam bentuk yang lebih konfrontatif seperti kasus Nigeria, bukanlah kelanjutan otomatis dari satu kebijakan Iran yang sepenuhnya terpadu. Sebaliknya, perkembangan tersebut merupakan bagian dari jaringan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan kepentingan berbeda.

Kementerian Luar Negeri mengelola hubungan resmi, perusahaan-perusahaan negara berusaha mencari pasar, sedangkan lembaga-lembaga pembangunan membantu membangun jembatan komunikasi dan menyiapkan ruang interaksi melalui berbagai proyek dan pelayanan. Lembaga-lembaga kebudayaan dan universitas memperluas pendidikan agama, sementara unsur-unsur Korps Garda Revolusi Islam dan Pasukan Quds bergerak dalam bidang persenjataan dan keamanan.

Jalur-jalur tersebut tidak selalu bekerja di setiap negara atau berada di bawah satu komando operasional yang sama. Namun, perpaduan antara jalur resmi dan jaringan yang kurang terbuka memberikan fleksibilitas lebih besar kepada Teheran, khususnya ketika menghadapi tekanan sanksi. Saat ini, fleksibilitas tersebut menghadapi berbagai tekanan yang sebelumnya belum pernah dialami Teheran.

Berdasarkan analisis yang diterbitkan Pusat Studi Al Jazeera pada Juni 2026, kemampuan Iran untuk beraktivitas di Benua Afrika mengalami penurunan setelah Perang Ramadan. Pendanaan sejumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan Iran, termasuk Universitas Internasional Al-Mustafa, telah dihentikan. Kondisi ini melemahkan jaringan-jaringan Syiah di Nigeria.

Selain itu, tawaran Iran untuk menyediakan pesawat nirawak dan sistem pertahanan udara kepada Niger sebagai imbalan atas pasokan uranium juga menghadapi kendala. Dari sudut pandang ini, kehadiran Iran di Afrika dapat dipahami sebagai sebuah jaringan yang terdiri atas berbagai simpul regional dengan fungsi yang berbeda-beda.

Di Afrika Barat, tempat Teheran berhadapan dengan komunitas-komunitas keagamaan yang telah ada sebelum Revolusi Islam Iran, seperti di Senegal dan Nigeria, universitas, hauzah ilmiah, dan jaringan sosial memainkan peran lebih besar dibandingkan kehadiran ekonomi.

Di Tanduk Afrika, tempat pertimbangan keamanan dan pelayaran saling bertemu, pelabuhan, pesawat nirawak, dan koordinasi intelijen menjadi prioritas. Namun, kehadiran tersebut tidak disertai pembentukan kelembagaan keagamaan serupa. Sementara itu, di Afrika bagian selatan, kepentingan perdagangan tetap menjadi pendorong utama sejak masa rezim Syah hingga sekarang.

Meski demikian, kapal-kapal Iran turut serta dalam latihan angkatan laut bersama China dan Rusia di dekat pesisir Afrika Selatan pada Januari 2026. Langkah tersebut memicu kritik Amerika Serikat terhadap Pretoria. Apa yang menghubungkan berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda tersebut adalah kemampuan Teheran untuk memisahkan instrumen-instrumen yang dimilikinya, kemudian memadukannya kembali sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan.