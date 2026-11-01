Mayor Jenderal Abdullahi bank baru target dan aset musuh ada dalam agenda

Menurut kantor berita Abna Mayor Jenderal Ali Abdullahi Kepala Staf Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa perintah bijaksana arif dan tegas dari Panglima Tertinggi Yang Mulia Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei semoga bayangannya tetap abadi seperti arahan berharga Yang Mulia selama perang ketiga yang dipaksakan menjadi penuntun bagi para komandan dan seluruh anggota angkatan bersenjata

Mayor Jenderal Abdullahi mengatakan angkatan bersenjata yang siap berkorban jiwa meyakinkan komandan tercinta mereka dan bangsa yang diutus Iran Islam bahwa mereka akan bertahan sampai titik darah penghabisan terhadap segala agresi dan pada setiap tingkat dan jenis

Kepala Staf Angkatan Bersenjata mengatakan kami menyatakan bahwa angkatan bersenjata kuat Iran sesuai dengan perintah Panglima Tertinggi dan Imam komunitas Muslim siap membela negara dan bangsa mulia Iran dan menghadapi musuh Amerika dan Zionis dengan kekuatan intensitas dan tanpa batasan geografis dengan memanfaatkan peralatan dan teknologi baru dan canggih dan pasti akan memperkuat kesiapan ini dari hari ke hari

Ia menambahkan musuh Amerika dan Zionis harus tahu bahwa dengan agresi baru terhadap negara dan bangsa yang diutus Iran Islam mereka akan menghadapi pendekatan baru dan respons yang tak terbayangkan dan pasti lebih keras dan lebih efektif daripada perang ketiga yang dipaksakan dan kitalah yang akan menentukan dan menorehkan akhir perang dengan akhir kalian