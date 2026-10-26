Pertemuan empat pihak antara Iran, Pakistan, Turki, dan Arab Saudi dimulai

Menurut laporan kantor berita Abna, pertemuan empat pihak dimulai atas usulan Pakistan dan dengan bantuan serta pendampingan Republik Islam Iran.

Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional negara kami, memimpin pertemuan ini, dan Asim Munir, panglima angkatan bersenjata Pakistan, Khalid bin Salman, menteri pertahanan Arab Saudi, dan Ibrahim Kalin, kepala badan intelijen Turki, adalah perwakilan dari ketiga negara tersebut.

Keamanan regional, dampak agresi militer, berlanjutnya agresi, dan bantuan kepada rakyat tertindas Palestina dan Lebanon termasuk di antara topik pembicaraan dalam pertemuan ini.