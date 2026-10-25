Angkatan Bersenjata Yaman: Serangan kami ke Mekah dan Madinah adalah kebohongan besar

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Masirah, Angkatan Bersenjata Yaman hari ini Sabtu dalam sebuah pernyataan mengumumkan: Kami tegaskan bahwa klaim yang diajukan oleh musuh Saudi bahwa pasukan kami menargetkan tempat-tempat suci di Mekah dan Madinah adalah kebohongan besar dan terang-terangan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman dalam hal ini disebutkan: Kebohongan dan tuduhan Arab Saudi tidak lagi menipu siapa pun. Operasi kami menargetkan fasilitas minyak dan pangkalan militer musuh Saudi, dan kami mengumumkan pelaksanaan operasi ini pada saat yang sama ketika terjadi.

Ini terjadi sementara media Saudi beberapa jam lalu secara palsu mengklaim bahwa tentara dan pejuang Yaman telah menembak ke arah Mekah dan Madinah!