Qalibaf: Jangan biarkan penguasa yang suka perang mendistorsi protes Anda

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Bagher Qalibaf, Ketua Dewan Permusyawaratan Islam, menulis dalam pesan yang dipublikasikan di salah satu media sosial: Skenario para penguasa dalam merespons protes hari ini dari rakyat dunia adalah: mengubah arah dan tujuan protes rakyat terhadap penguasa korup dan suka perang menjadi «rakyat melawan rakyat» (horizontal), dan kemudian mencela dan menyalahkan kalian!

Ia menambahkan: Kebenaran dan pesan utama rakyat dalam merespons pengungkapan kasus Epstein, kejahatan Gaza, perang Iran dan korupsi sistemik — semuanya berasal dari tindakan satu arus tunggal di puncak kekuasaan dunia.

Qalibaf menegaskan: Pengalihan dan gangguan perhatian: konflik buatan seperti «migran melawan penduduk asli». Jangan biarkan mereka dengan mengubah topik membebaskan diri dari akuntabilitas dan perhitungan.