Dua Personel Keamanan Dalam Negeri Pemerintahan Jolani Tewas di Pinggiran Damaskus

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pasukan keamanan dalam negeri pemerintahan Jolani mengumumkan bahwa dalam operasi keamanan terhadap sebuah sel yang berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS di Kota Rankous, wilayah pinggiran barat Damaskus, dua personel keamanan tewas dan lima orang lainnya terluka.

Operasi tersebut juga mengakibatkan lima anggota sel ISIS tewas dan enam orang lainnya ditangkap.

Bentrokan Bersenjata setelah Anggota ISIS Menolak Menyerahkan Diri

Berdasarkan laporan surat kabar Al-Araby Al-Jadeed, pasukan keamanan dalam negeri pemerintahan Jolani pada Kamis mengumumkan bahwa bentrokan terjadi antara pasukan keamanan dan anggota sebuah sel yang berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS dalam operasi keamanan di Kota Rankous, yang terletak di wilayah pinggiran barat Damaskus.

Akibat bentrokan tersebut, dua personel keamanan tewas dan lima orang lainnya terluka.

Menurut keterangan pasukan keamanan dalam negeri, anggota sel tersebut menolak menyerahkan diri dan melepaskan tembakan ke arah pasukan keamanan pemerintahan Jolani. Tindakan itu memicu bentrokan bersenjata antara kedua pihak.

Pasukan keamanan menambahkan bahwa pada akhir operasi, lima anggota sel tersebut berhasil dilumpuhkan hingga tewas, sementara enam orang lainnya ditangkap.

Selain itu, sejumlah senjata dan sabuk peledak ditemukan serta disita.

Operasi Gabungan Pasukan Keamanan dan Badan Intelijen Umum

Sebelumnya, pada Kamis pagi, pasukan keamanan dalam negeri pemerintahan Jolani telah mengumumkan melalui sebuah pernyataan bahwa mereka melaksanakan operasi keamanan bersama Badan Intelijen Umum pemerintahan tersebut terhadap sebuah sel yang berafiliasi dengan ISIS di kota itu.

Kota Rankous terletak di dekat perbatasan Lebanon.

Dalam pengumuman awalnya, pasukan keamanan dalam negeri tidak menyampaikan rincian mengenai jumlah korban, orang-orang yang ditangkap, maupun bagaimana operasi tersebut berlangsung.

Penggagalan Rencana Serangan terhadap Patroli Polisi di Pinggiran Damaskus

Pada 16 Oktober lalu, Badan Intelijen Umum pemerintahan Jolani, bekerja sama dengan pasukan keamanan dalam negeri, mengumumkan bahwa mereka telah menggagalkan rencana sebuah sel yang berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS untuk menyerang patroli polisi di Provinsi Pinggiran Damaskus.

Menurut keterangan otoritas pemerintahan Jolani, dalam operasi tersebut dua orang yang diidentifikasi dengan inisial nama “M. Kh” dan “A. H” berhasil ditangkap.

Selain itu, sebuah bom rakitan yang siap diledakkan juga ditemukan dan disita dari kedua orang tersebut.

Lembaga-lembaga keamanan pemerintahan Jolani telah meningkatkan operasi pengejaran dan identifikasi sel-sel ISIS di berbagai wilayah Suriah sebagai bagian dari upaya menggagalkan serangan terhadap pasukan keamanan pemerintahan tersebut dan fasilitas umum Suriah.

Sel ISIS Dibongkar di Wilayah Pinggiran Utara Homs

Sementara itu, pada Jumat pekan lalu, pasukan keamanan dalam negeri pemerintahan Jolani mengumumkan bahwa mereka telah membongkar sebuah sel yang terkait dengan kelompok teroris ISIS di kawasan Al-Houla, yang terletak di wilayah pinggiran utara Provinsi Homs, Suriah tengah.

Pasukan tersebut menyatakan bahwa dalam operasi itu, sejumlah rencana serangan yang menargetkan tempat-tempat ibadah dan patroli keamanan berhasil digagalkan.

Pasukan keamanan juga melaksanakan operasi penggerebekan dan penangkapan terhadap para tersangka di Kota Taldu, yang terletak di kawasan yang sama.

Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan terhadap serangan yang menargetkan sebuah bus pengangkut pekerja di dekat Jembatan Masyaf pada akhir bulan lalu.

Orang-orang yang ditangkap dituduh sebagai anggota kelompok ISIS.

Penemuan Dua Bom Rakitan dan Identifikasi Tugas Anggota Sel

Pasukan keamanan dalam negeri Suriah dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa operasi keamanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berwenang di kawasan Al-Houla telah berhasil membongkar sebuah sel yang terkait dengan ISIS dan menangkap dua anggotanya.

Dalam operasi tersebut, dua bom rakitan yang telah dipersiapkan untuk digunakan dalam serangan juga ditemukan dan disita.

Berdasarkan pernyataan tersebut, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa orang-orang yang ditangkap bertanggung jawab menerima dan mengangkut bahan peledak untuk kelompok ISIS.

Mereka juga telah melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat ibadah dan patroli pasukan keamanan dalam negeri.

Pasukan keamanan dalam negeri Suriah menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari rencana yang, menurut mereka, dirancang dengan tujuan “memicu fitnah serta mengacaukan keamanan dan stabilitas kawasan.”