Yahya Saree: Arab Saudi melancarkan 62 serangan terhadap Yaman dalam 24 jam terakhir

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Masira, Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan: dalam 24 jam terakhir, koalisi yang dipimpin Arab Saudi telah melakukan 62 serangan udara dan rudal terhadap ibu kota Sanaa dan beberapa provinsi lainnya.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan: jet tempur F-15 Saudi melakukan serangan udara terhadap sasaran sipil di Sanaa, Marib, Saada, Lahij, dan Taiz. Dalam serangan-serangan tersebut, sejumlah warga tak berdosa termasuk perempuan dan anak-anak gugur dan terluka.

Sebelumnya ia telah menegaskan mengenai hal ini: total serangan udara dan rudal yang dilakukan koalisi pimpinan Riyadh sejak dimulainya eskalasi ketegangan terbaru terhadap negara kami telah mencapai 2855.