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Pejabat Israel sebelumnya: Netanyahu berupaya mengalihkan opini publik

19 Oktober 2026 - 10:57
Kode berita: 1880015
Source: ABNA
Pejabat Israel sebelumnya: Netanyahu berupaya mengalihkan opini publik

Kepala staf angkatan darat sebelumnya dari rezim Zionis dan rival pemilihan Netanyahu mengkritik publikasi dokumen keamanan olehnya.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Jazeera, Gadi Eisenkot, kepala staf umum angkatan darat sebelumnya dari rezim Zionis, menegaskan bahwa dokumen keamanan yang diungkapkan oleh Netanyahu tidak lain adalah halaman kosong yang penuh dengan slogan dan menunjukkan kekosongan strategis yang diciptakan oleh Netanyahu.

Ia mengatakan: Netanyahu gagal dalam mewujudkan tujuan perang, yaitu menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dan Jihad, pencegahan terhadap Hizbullah dan melindungi stabilitas Tepi Barat dan persatuan internal. Publikasi dokumen ini, apalagi beberapa hari sebelum pemilihan, adalah upaya untuk mengalihkan opini publik dari kegagalan kabinet Netanyahu.

Eisenkot menambahkan: ini adalah metode Netanyahu; bermain dengan orang lain, menciptakan ketakutan dan mengalihkan opini publik dengan kebohongan berturut-turut dan rasisme. Hamas masih memiliki kekuatan bersenjatanya di Jalur Gaza, Hizbullah membangun kembali kemampuannya dan Netanyahu tidak mengizinkan komite investigasi mengenai kegagalan 7 Oktober dibentuk.

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