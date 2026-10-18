Kaum Syiah di Syam, Umat Islam yang Terlupakan: Urgensi Dukungan Strategis bagi Syiah di Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- kawasan Zainabiyah dan makam suci putri Amirul Mukminin As merupakan sumber cahaya utama dan pilar petunjuk di tengah kegelapan negeri Syam. Setelah lebih dari satu tahun pemerintahan al-Jolani berkuasa di Syam dengan dukungan dinas-dinas intelijen rahasia regional dan internasional, Suriah kini berada dalam kendali kekuatan-kekuatan yang salah satu karakteristik paling menonjolnya adalah sikap anti-Syiah.

Terpusatnya perhatian kaum Syiah pada front Gaza dan Lebanon setelah Operasi Badai Al-Aqsa, dalam rangka mendukung perlawanan Palestina, memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok takfiri yang berkumpul di Idlib, Suriah, untuk merebut kendali atas Suriah dengan dukungan penuh NATO.

Meskipun dalam perundingan terakhir antara Turki, Iran, dan Rusia sebelum Suriah diserahkan kepada para penguasa takfiri, Turki dan pasukan yang berada di bawah komandonya disebut telah berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan agresif terhadap tempat-tempat suci dan lokasi ziarah, pada kenyataannya, setelah pemerintahan al-Jolani berkuasa, berbagai pembatasan diberlakukan secara signifikan di kawasan Zainabiyah dan terhadap masyarakat Syiah di seluruh Suriah.

Berbagai jenis pembatasan, tekanan, dan perlakuan keras terhadap masyarakat Syiah di Suriah di bawah pemerintahan al-Jolani telah membentuk daftar panjang persoalan yang harus segera mendapatkan perhatian.

Kehadiran kaum Syiah di wilayah Syam dan Suriah saat ini, khususnya di kawasan Damaskus, dapat ditelusuri hingga abad pertama Hijriah. Mereka senantiasa menjadi bagian dari negeri tersebut.

Kedatangan rombongan tawanan Ahlulbait Rasulullah Saw ke Damaskus dapat dianggap sebagai titik awal keberadaan komunitas Syiah di Syam. Terlebih lagi, pada masa yang sama, sejumlah anggota keluarga Rasulullah dimakamkan di wilayah Syam, dan makam-makam suci Islam pertama mulai didirikan di negeri tersebut.

Perlu diingat bahwa keluarga Bani Umayyah juga bukan penduduk asli Syam. Mereka memperoleh kekuasaan di wilayah itu pada masa khalifah ketiga melalui jabatan gubernur yang diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, ketika Amirul Mukminin As memerintah, meskipun Muawiyah telah diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur Syam, ia menolak melepaskan kekuasaan.

Teladan Sayyidah Zainab Sa dan perjuangannya di jantung kubu musuh, dengan menciptakan peluang untuk bertahan hidup dan melanjutkan keberadaan di salah satu periode paling kelam dalam sejarah Islam, telah menginspirasi generasi demi generasi.

Dari wilayah Syam kemudian lahir para ulama yang menjadi tokoh-tokoh penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sekaligus menjadi penghubung serta penjaga kesinambungan Syiah di negeri tersebut.

Perkembangan Syiah dari sekitar makam suci Aqilah Ahlulbait As tidak hanya terbatas pada Damaskus, tetapi juga meluas hingga Aleppo, salah satu kota terbesar di Syam dan pusat peradaban Islam.

Berbagai wilayah lainnya pun berkembang menjadi pusat permukiman masyarakat Syiah yang tetap mempertahankan keberadaannya meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pemerintahan sepanjang sejarah.

Bertentangan dengan pernyataan Ahmad al-Sharaa, presiden yang mengangkat dirinya sendiri di Suriah, dalam salah satu pertemuan pada minggu-minggu pertama pemerintahannya, yang menyebut bahwa tindakan kaum Syiah untuk membalas darah peristiwa Karbala terhadap wilayah Suriah saat ini merupakan tindakan tidak masuk akal dan tidak memiliki makna dalam dunia modern, pasukan al-Jolani justru memperlihatkan keinginan mereka untuk menghidupkan kembali kejayaan Umayyah yang tidak mungkin dikembalikan.

Keinginan tersebut terlihat melalui penangkapan besar-besaran terhadap masyarakat Syiah dan upaya mengubah komposisi penduduk kawasan Zainabiyah di Damaskus.

Mereka mengabaikan kenyataan bahwa pasukan pembela makam suci baru berangkat menuju Syam setelah dimulainya serangan kelompok-kelompok takfiri dan munculnya ancaman penghancuran makam-makam suci. Sebelum itu, selama bertahun-tahun masyarakat Syiah dan Sunni hidup berdampingan secara damai, tanpa adanya bentrokan bersenjata antarpenganut mazhab di wilayah tersebut.

Makam-makam suci Ahlulbait As di seluruh negeri Islam sejak dahulu hingga sekarang menjadi sumber kemakmuran, keamanan, dan petunjuk. Saat ini, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali Masjid Agung Umayyah di Damaskus sebagai simbol kejayaan, kekuasaan, dan kepemilikan historis Dinasti Umayyah atas Syam, makam-makam suci Ahlulbait As tetap memiliki kemampuan untuk mengembalikan kemakmuran ke Suriah.

Secara umum, umat Islam di dunia Islam tidak memiliki keinginan khusus untuk berziarah dan melaksanakan salat di Masjid Agung Umayyah, kecuali sebagai wisatawan yang tertarik pada peninggalan sejarah peradaban Islam.

Sementara itu, sejumlah hadis mengenai keutamaan negeri Syam telah dibuat dan dipalsukan oleh aparat kekhalifahan Bani Umayyah untuk menciptakan kesucian bagi ibu kota pemerintahan mereka.

Namun, hadis-hadis tersebut hanya menjadi faktor pendorong bagi kelompok-kelompok takfiri untuk ikut serta dalam perang Suriah dan tidak menciptakan daya tarik lain dalam sistem keyakinan umat Islam Sunni.

Menariknya, hadis-hadis serupa juga dibuat untuk menjelaskan keutamaan Mesir pada masa pemerintahan Amr bin Ash, gubernur Muawiyah di Mesir setelah gugurnya Malik al-Asytar, dengan tujuan memperkuat dominasi Bani Umayyah.

Namun, di Mesir pun, masjid-masjid dan makam-makam yang dinisbatkan kepada Ahlulbait As justru tetap berdiri hingga sekarang dan menjadi tempat ziarah serta perlindungan spiritual bagi masyarakat Sunni Mesir. Sementara itu, peninggalan pemerintahan Amr bin Ash tidak lagi terlihat.

Menarik pula bahwa masjid-masjid, makam-makam suci, dan tempat-tempat ziarah yang dihormati di Mesir pada umumnya merupakan kelanjutan dari kehadiran Ahlulbait As di Syam, seperti Masjid dan Makam Sayyidah Zainab Sa atau Maqam Kepala Imam Husain As di Kairo.

Hilangnya Suriah dan keluarnya Front Perlawanan dari negara tersebut telah menciptakan situasi yang sulit dan jarang terjadi pada masa kontemporer bagi masyarakat Syiah di Syam. Selain kembali mengalami keterpinggiran, masyarakat Syiah Suriah juga menghadapi berbagai kesulitan. Sementara itu, masyarakat Syiah Lebanon menghadapi persoalan tersendiri akibat terputusnya jalur bantuan Front Perlawanan yang sebelumnya melewati wilayah Suriah.

Pada saat yang sama, perpindahan sejumlah besar masyarakat Syiah Suriah ke Lebanon setelah pemerintahan al-Jolani berkuasa telah menyebabkan mereka harus menjalani kehidupan yang sulit. Namun, semua keadaan tersebut tidak berarti bahwa seluruh jalan untuk membantu masyarakat Syiah di Syam telah tertutup.

Sebagaimana makam suci Sang Perempuan Teladan Kesabaran dan Perlawanan selama berabad-abad telah menjaga harapan dan kehidupan di negeri tersebut, saat ini makam yang sama menjadi pintu gerbang utama untuk memberikan dukungan kepada para pengikut Ahlulbait As yang tinggal di Suriah dan Lebanon.

Persoalan ziarah merupakan sebuah gerakan yang dapat membuka berbagai peluang menuju Syam.

Saat ini, berkat tetap terpeliharanya hubungan politik antara Irak dan Suriah, perjalanan ziarah dari Irak menuju Suriah masih berlangsung.

Demikian pula pada masa Bashar al-Assad, meskipun ancaman keamanan dari kelompok-kelompok takfiri selama perang Suriah menyebabkan perjalanan peziarah Iran dihentikan, masyarakat Syiah Irak tetap secara rutin melakukan ziarah ke Zainabiyah. Penerbangan ziarah dari Najaf dan Baghdad menuju Damaskus pun tetap berlangsung.

Pada saat yang sama, masyarakat Syiah Lebanon, karena jaraknya yang relatif dekat dengan Damaskus, melakukan perjalanan darat untuk berziarah ke makam Sayyidah Zainab Sa. Saat ini, hubungan politik antara pemerintah Irak dan Lebanon dengan pemerintahan Suriah di bawah al-Jolani tetap terjalin. Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat arus perjalanan ziarah.

Kepala badan intelijen Irak yang melakukan perjalanan ke Damaskus untuk bertemu al-Jolani juga mengunjungi makam Sayyidah Zainab Sa bersama anggota delegasi Irak yang terdiri atas tokoh-tokoh Syiah dan Sunni, agar kesempatan ziarah tersebut tidak tertutup.

Perlu diingat bahwa dalam lingkup dunia Syiah dan dunia Islam, kita tidak selalu dapat menggunakan sarana-sarana yang dimiliki Republik Islam Iran. Iran merupakan pusat dan poros Syiah di dunia, tetapi potensi yang dimiliki komunitas Syiah jauh lebih luas daripada batas wilayah Iran. Oleh karena itu, pada setiap waktu dan tempat, seluruh kemampuan yang tersedia harus dimanfaatkan secara tepat, dengan kecerdasan dan pandangan strategis.

Berdasarkan hal tersebut, memiliki kebijakan yang jelas terhadap masyarakat Syiah di Syam, khususnya Suriah, merupakan hal yang sangat penting. Perumusan kebijakan untuk menangani persoalan Syiah di Suriah dapat dilakukan melalui beberapa tingkatan. Tingkatan pertama berkaitan dengan tugas dan kemampuan Republik Islam Iran dalam bidang politik dan diplomasi. Tingkatan berikutnya berkaitan dengan potensi lembaga-lembaga Syiah di Iran, Irak, dan di dalam Suriah sendiri.

Seluruh hal tersebut membutuhkan pengkajian dan perhatian. Tentu saja, saat ini masing-masing pihak juga telah melaksanakan berbagai bentuk pelayanan, bantuan, dan upaya tindak lanjut.

Dukungan kantor Ayatullah Agung Sistani terhadap keluarga-keluarga Syiah yang mengungsi dari Suriah ke Lebanon merupakan salah satu contoh tindakan tersebut.

Namun, selain kebutuhan untuk memperluas dan menyatukan bantuan kemanusiaan serta kegiatan amal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, persoalan utama adalah upaya untuk memperoleh pengakuan resmi terhadap kedudukan dan hak-hak masyarakat Syiah di Suriah.

Perasaan yang muncul saat ini adalah bahwa setelah pemerintahan Bashar al-Assad tersingkir dan Front Perlawanan meninggalkan Suriah, masyarakat Syiah Suriah seolah-olah telah ditinggalkan.

Seakan-akan tidak ada satu pun lembaga di Iran ataupun dunia Syiah yang bertanggung jawab menindaklanjuti persoalan mereka. Padahal, berbagai bentuk koordinasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, Majelis Dunia Ahlulbait As ataupun Forum Dunia Pendekatan Antarmazhab Islam dapat memainkan peran yang baik.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam kesepakatan-kesepakatan awal antara negara-negara kawasan, penghormatan terhadap makam-makam suci dan tempat-tempat ziarah telah ditekankan secara lisan. Berdasarkan hal tersebut, kesepahaman ini dapat dijadikan titik awal untuk bergerak menuju terbukanya peluang-peluang yang lebih luas.

Pada tahap ini, hubungan baik antara Republik Islam Iran dan Turki perlu dimanfaatkan untuk mengambil langkah-langkah di dalam Suriah. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun komunitas atau kelompok masyarakat Syiah di dunia, khususnya mereka yang hidup sebagai minoritas, yang seharusnya merasa ditinggalkan.

Terlebih lagi, ketika jutaan pendukung dan pencinta Ahlulbait As di seluruh dunia memiliki keinginan besar untuk membantu mereka. Adanya dukungan yang kuat dan terorganisasi bagi masyarakat Syiah di kawasan seperti Suriah, Afghanistan, dan Azerbaijan secara langsung juga akan memengaruhi perhitungan pemerintah-pemerintah negara tersebut.

Dukungan seperti itu dapat mendorong pengakuan terhadap kedudukan dan hak-hak masyarakat Syiah, atau setidaknya mencegah perlakuan buruk serta tindakan agresif terhadap mereka di berbagai negara.