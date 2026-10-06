Murphy: Orang Amerika tidak menginginkan perang baru dengan Iran; Trump telah gagal

Menurut laporan kantor berita ABNA, Chris Murphy, senator terkenal Amerika, dalam wawancara dengan Al-Jazeera menegaskan bahwa melanjutkan agresi terhadap Iran akan tidak diinginkan bagi kawasan, Amerika dan keamanan global, dan orang Amerika tidak menginginkan kelanjutan perang ini dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Trump.

Ia menambahkan: Perang terhadap Iran memiliki popularitas terendah dalam beberapa dekade terakhir, dan hanya 20 persen orang Amerika yang setuju dengannya. Kami berharap pemilihan paruh waktu mempengaruhi posisi Trump ini.

Murphy menyatakan: Jalan untuk membuka kembali Selat Hormuz adalah mengakhiri perang. Trump harus memikirkan konsekuensi ekonomi dan kepentingan sekutu Amerika. Kami berharap segera tercapai kesepakatan. Saya akan mengerahkan seluruh upaya saya sebagai anggota Senat untuk mencegah dimulainya kembali perang ini.

Ia mengatakan: Trump tidak mementingkan keinginan rakyat Amerika, yaitu mengakhiri perang ini. Ia tidak mampu mencapai satu pun tujuannya dalam perang tersebut. Mungkin kesombongan Trump menyebabkan dimulainya kembali perang ini. Proses ini tidak akan membawa hasil apa pun karena Amerika telah menggunakan cadangan strategis minyaknya dan tidak dapat menahan penutupan Selat Hormuz selama satu atau dua bulan lagi.