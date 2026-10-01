Menurut kantor berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Dewan Permusyawaratan Islam, dalam unggahannya di salah satu jaringan sosial, menggambarkan situasi rapuh Bessent, menulis bahwa pemerintah Amerika Serikat di masa lalu mengambil banyak pinjaman dengan suku bunga mendekati nol; kini jatuh tempo pembayaran pinjaman tersebut telah tiba, dan pemerintah terpaksa, untuk melunasinya, kembali mengambil pinjaman baru dengan suku bunga yang jauh lebih tinggi.

Di sisi lain, kemampuan dan kapasitas pembeli obligasi terus menurun. Misalnya, pembeli besar obligasi Amerika Serikat (seperti Tiongkok dan Jepang) menunjukkan minat yang lebih kecil untuk membeli obligasi baru atau mempertahankan obligasi sebelumnya, dan karena itu imbal hasil obligasi terus meningkat.

Ghalibaf memperingatkan Bessent bahwa peran Iran dalam menjaga Selat Hormuz tetap tertutup dan menjaga harga energi tetap tinggi, serta pengaruhnya terhadap kenaikan imbal hasil obligasi, telah membuat Departemen Keuangan Amerika Serikat menghadapi krisis yang meningkat dan memperburuk semua masalahnya; dengan kata lain, orang Amerika, sampai mereka menyelesaikan masalah ini melalui penghormatan terhadap hak-hak bangsa Iran, tidak akan mampu mengatasi masalah ekonomi ini.

Suku bunga obligasi 30 tahun pemerintah Amerika Serikat kemarin mencapai tingkat tertinggi sejak 2002, dan dengan tren saat ini ada kemungkinan kembali ke suku bunga tahun 1990-an dan sebelumnya.

Ghalibaf juga menggunakan dalam unggahannya gambar David Zervos, penasihat baru Bessent yang ditunjuk kemarin. Ia dikenal karena ucapan-ucapan aneh dan eksentriknya.