ElBaradei Serukan Negara-Negara Arab Mendefinisikan Ulang Keamanan Kawasan dengan Melibatkan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Mohamed ElBaradei, politikus dan diplomat terkemuka Mesir, menyerukan kepada negara-negara Arab agar dalam menentukan masa depan keamanan kawasan beralih dari ketergantungan terhadap kekuatan asing menuju pembentukan sistem keamanan bersama yang melibatkan negara-negara kawasan, termasuk Iran dan Turki.

Mantan Direktur Jenderal IAEA tersebut menulis dalam sebuah unggahan di akun media sosial X bahwa negara-negara di kawasan Teluk Persia perlu membangun keamanan mereka berdasarkan sistem regional bersama yang berlandaskan dialog, pembangunan kepercayaan, dan kerja sama, sekaligus mengurangi ketergantungan kepada kekuatan-kekuatan asing.

Ia menegaskan bahwa Iran, karena posisi geografisnya, akan tetap menjadi negara tetangga dan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pengaturan keamanan kawasan yang berkelanjutan.

ElBaradei juga mengatakan bahwa diperlukan waktu hampir setengah abad untuk sampai pada pandangan semacam ini. Menurutnya, serangkaian perang yang membawa dampak bencana di Timur Tengah telah memperlihatkan perlunya meninjau kembali dasar-dasar keamanan regional.

Diplomat Mesir tersebut juga menyerukan kepada negara-negara Arab lainnya agar mengambil pendekatan serupa. Ia mengatakan bahwa pembentukan sistem keamanan regional yang dapat dipercaya dengan partisipasi seluruh negara kawasan, termasuk Turki, dapat menjadi jalan menuju terwujudnya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

ElBaradei selanjutnya menilai bahwa penyelesaian masalah Palestina juga merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan sistem keamanan semacam itu.

Ia menyerukan diakhirinya pendudukan wilayah Palestina oleh Israel serta pembentukan kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir.