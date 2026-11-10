Mengadili Ulama Bahrain Berarti Mengadili Dakwah Agama dan Menghukum Mereka yang Membela Kaum Tertindas

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Ramezani, Sekretaris Jenderal Forum Ahlulbait Sedunia, dalam pembukaan kuliah Bahtsul Kharij pada Senin (9/11), menyoroti proses pengadilan terhadap para ulama di Bahrain dan Kuwait.

Ia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap berbagai ketentuan dan prinsip hukum internasional.

Menyinggung pencabutan kewarganegaraan serta pengusiran sejumlah warga dari negara-negara Arab, Ayatullah Ramezani mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

"Berdasarkan hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mencabut kewarganegaraan seseorang dan mengusirnya dari tanah airnya sama sekali tidak dapat diterima. Namun, ketika kekuasaan berada di tangan para penguasa zalim, bodoh, dan bergantung pada kekuatan asing, mereka melakukan tindakan seperti ini dan mengeluarkan keputusan-keputusan zalim yang mencoreng martabat Islam dan kemanusiaan," ujarnya.

Ayatullah Ramezani Kecam Hukuman Mati terhadap Allamah Syeikh Matouq

Ayatullah Ramezani kemudian menyinggung sosok Allamah Syeikh Matouq, salah seorang ulama Syiah Kuwait. Menurutnya, Syeikh Matouq merupakan seorang ulama yang selama hidupnya mencurahkan perhatian untuk menghidupkan dan menyebarkan ajaran Ahlulbait As.

"Beliau adalah seorang ulama yang perhatian utamanya hanya menghidupkan ajaran Ahlulbait As. Beliau mengajar Bahtsul Kharij, telah menerbitkan sejumlah buku, dan memberikan banyak pelayanan keagamaan di Kuwait," katanya.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat Syiah Kuwait menerima Syeikh Matouq sebagai salah seorang pemimpin mereka. "Beliau memiliki peran kepemimpinan di tengah masyarakat Syiah Kuwait. Beliau adalah pribadi yang berakhlak, santun, taat beragama, dan rendah hati," lanjutnya.

Ayatullah Ramezani mempertanyakan alasan dijatuhkannya hukuman mati terhadap ulama tersebut. "Untuk ulama seperti ini, mereka justru menjatuhkan hukuman mati. Coba lihat apa yang telah beliau lakukan sepanjang hidupnya. Selain mengajar dan menyampaikan ajaran agama, apa yang telah beliau lakukan?"

Menurutnya, tindakan yang dipersoalkan dari Syeikh Matouq hanyalah sikapnya yang menentang kezaliman dan memprotes berbagai kejahatan yang terjadi di dunia.

"Kesalahannya hanyalah karena beliau berdiri menentang kezaliman dan memprotes berbagai kejahatan yang saat ini terjadi di dunia. Apakah keputusan seperti ini adil? Berdasarkan keadilan yang mana, ayat Al-Qur'an yang mana, dan riwayat yang mana keputusan itu dikeluarkan? Kejahatan apa yang telah dilakukan ulama ini?" tanyanya.

Membela Kaum Tertindas Justru Dianggap sebagai Kejahatan

Ayatullah Ramezani kemudian mempertanyakan pandangan sebagian penguasa kawasan yang menurutnya telah membalikkan nilai-nilai moral dan agama. "Apakah sekarang, dalam pandangan sebagian penguasa kawasan, membela kaum tertindas dianggap sebagai kejahatan?" katanya.

Ia mengingatkan pesan Imam Ali As:

كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا

"Jadilah kalian musuh bagi orang yang zalim dan penolong bagi orang yang tertindas."

Ia kemudian mempertanyakan keadaan ketika dukungan terhadap kezaliman justru dipandang sebagai sesuatu yang bernilai, sedangkan pembelaan terhadap korban ketidakadilan dianggap sebagai kejahatan.

"Apakah membenarkan kezaliman dianggap sebagai sebuah nilai, sementara membela kaum tertindas menjadi kejahatan? Segalanya telah terbalik," tegasnya.

Ayatullah Ramezani Kritik Keberadaan Pangkalan Militer Asing di Bahrain

Dalam kelanjutan pembahasannya, Ayatullah Ramezani menyoroti kebijakan pemerintah Bahrain. Ia mengkritik para pejabat Bahrain yang mengaku sebagai Muslim, tetapi menurutnya telah menjadikan wilayah negaranya sebagai pangkalan bagi kekuatan-kekuatan yang memusuhi dunia Islam.

"Para pejabat Bahrain menganggap diri mereka Muslim, tetapi mereka telah menjadikan tanah air mereka sebagai pangkalan kekuatan kufur," ujarnya.

Ia kemudian menyinggung serangan militer terhadap Iran dan gugurnya sejumlah warga, ilmuwan, serta komandan militer negara tersebut.

"Hari ini, para pemimpin kekuatan kufur melakukan serangan dan agresi. Mereka menggugurkan anak-anak kita, para ilmuwan dan komandan kita, bahkan menggugurkan tokoh terbesar dunia Islam, Imam Khamenei yang syahid," katanya.

Ayatullah Ramezani juga menanggapi kritik terhadap serangan balasan Iran yang menyasar pangkalan militer asing di kawasan.

"Ketika pangkalan-pangkalan itu mendapat serangan balasan, mereka mengatakan mengapa kalian menyerang negara Islam? Kapan kami menyerang negara Islam? Kami menyerang pangkalan-pangkalan yang digunakan para pemimpin kekuatan kufur untuk menyerang negara Islam dan anak-anak kita. Kami melakukan pembelaan. Seluruh operasi kami bersifat defensif," tegasnya.

Lebih dari 60 Ulama Bahrain Diadili karena Menyampaikan Ajaran Agama

Ayatullah Ramezani kemudian kembali membahas keadaan para ulama Syiah di Bahrain. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengenal secara langsung sebagian ulama yang kini menghadapi proses pengadilan.

"Saya mengenal sebagian dari mereka secara dekat. Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka, para mujtahid dan mubalig Bahrain yang perhatian utamanya adalah menyampaikan serta menjelaskan ajaran agama. Namun, hari ini mereka justru diadili," ujarnya. Ia juga menyinggung penangkapan sejumlah warga dan ulama di Bahrain serta Kuwait setelah kesyahidan Imam Khamenei.

Menurutnya, sebagian orang hanya menuliskan kalimat istirja di telepon genggam mereka sebagai ungkapan duka.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali."

Namun, menurut Ayatullah Ramezani, ungkapan duka tersebut justru dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan.

"Setelah kesyahidan Imam Syahid, di Kuwait dan Bahrain ada orang-orang yang hanya menuliskan 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un' di telepon genggam mereka. Hal sesederhana itu dijadikan alasan untuk menangkap banyak ulama dan masyarakat umum yang menyampaikan kesedihan atas kesyahidan tokoh terbesar dunia Islam. Mereka ditangkap dan disiksa di penjara," katanya.

Ia menambahkan bahwa saat ini lebih dari 60 ulama Bahrain sedang menghadapi proses pengadilan. "Hari ini, lebih dari 60 ulama tersebut diadili. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka adalah menyampaikan ajaran agama, melawan kezaliman, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an serta riwayat," ujarnya.

Ayatullah Ramezani mengingatkan bahwa sepanjang sejarah, para pembela kebenaran sering kali harus menghadapi tekanan dan menanggung berbagai pengorbanan.

"Memang, sejarah selalu berjalan seperti ini. Mereka harus membayar harga perjuangan itu, dan mereka telah membayarnya," tambahnya.

Diam Menghadapi Kezaliman Tidak Dibenarkan

Pada bagian akhir pernyataannya, Ayatullah Ramezani menekankan tanggung jawab umat Islam untuk tidak berdiam diri ketika menyaksikan ketidakadilan terhadap para ulama dan masyarakat. "Berdiam diri dalam keadaan seperti sekarang benar-benar tidak dibenarkan," tegasnya.

Menurutnya, apabila ketidakadilan tersebut dibiarkan, tindakan serupa dapat menimpa kelompok masyarakat lainnya.

"Jika kita diam, semua ini kelak juga akan menimpa orang lain. Saat itu mereka akan bertanya, mengapa kalian tidak membela kami? Jika kalian membela orang lain, orang lain pun akan membela kalian. Karena itu, setiap orang harus menjalankan tanggung jawabnya," ujarnya.

Ayatullah Ramezani menutup pernyataannya dengan doa agar Allah Swt memberikan balasan yang setimpal kepada para pelaku kejahatan.

Ia juga berharap berbagai peristiwa yang terjadi menjadi bagian dari jalan menuju kemunculan Imam Mahdi Aj.

"Semoga Allah membalas para pelaku kejahatan atas perbuatan mereka. Semoga semua ini menjadi jalan bagi kemunculan Hazrat Wali Ashr Aj, sehingga kita dapat menyaksikan dunia tanpa kemiskinan, tanpa ketidakadilan, dan tanpa diskriminasi. Dunia yang benar-benar merasakan indahnya keadilan," pungkasnya.