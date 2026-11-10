Media Israel Akui Hizbullah Lebanon Terus Membangun Kembali Kekuatan Militer, Tentara Israel pada Akhirnya Akan Mundur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Militer Israel terus memperlihatkan kepada publik berbagai rekaman yang diklaim sebagai lokasi penyimpanan senjata yang berhasil ditemukan di Lebanon selatan.

Namun, berdasarkan pemberitaan media-media berbahasa Ibrani, situasi sebenarnya di Lebanon selatan dinilai jauh lebih rumit dan mengkhawatirkan dibandingkan gambaran yang disampaikan melalui pernyataan resmi militer Israel.

Militer Israel Dinilai Gagal Menghambat Pemulihan Kekuatan Hizbullah

Mengutip laporan surat kabar Al-Akhbar Lebanon, Channel 12 Israel menyatakan bahwa perkembangan sebenarnya di lapangan tidak disampaikan secara utuh kepada masyarakat Israel, khususnya penduduk wilayah utara.

Menurut jaringan televisi tersebut, Israel masih terus memublikasikan rekaman penemuan senapan Kalashnikov dan gudang amunisi yang disebut sebagai persenjataan lama peninggalan perang sebelumnya.

Namun, pada saat yang sama, Hizbullah dilaporkan terus berhasil membangun kembali infrastruktur dan kemampuan militernya dalam skala besar.

Channel 12 menilai bahwa militer Israel hampir tidak mampu menghambat proses pemulihan kekuatan tersebut.

Tentara Israel pada Akhirnya Akan Mundur dari Lebanon Selatan

Menurut laporan Channel 12, persoalan utama yang belum mampu dijawab oleh militer Israel bukanlah berapa banyak senjata yang berhasil ditemukan dalam setiap operasi pembersihan.

Persoalan yang lebih penting adalah apa yang sebenarnya berlangsung di luar wilayah operasi pasukan Israel.

Jaringan tersebut menyatakan bahwa pada akhirnya tentara Israel akan menarik diri dari Lebanon selatan, sementara masih terdapat banyak gudang senjata yang tidak pernah berhasil ditemukan.

Channel 12 juga menyoroti kesenjangan antara gambaran yang disampaikan kepada masyarakat Israel dan perkembangan yang lebih luas di Lebanon.

Menurut jaringan tersebut, keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai arti sebenarnya dari pencapaian operasi militer Israel dan apakah ancaman di wilayah perbatasan utara benar-benar telah berkurang.

Media itu menilai bahwa berbagai keberhasilan taktis militer Israel justru digunakan untuk menutupi ketiadaan strategi yang jelas dalam menghadapi perkembangan di Lebanon selatan.

Fadlallah: Perlawanan dan Militer Lebanon Menjadi Penopang Pembebasan serta Stabilitas Negara

Di tengah perkembangan tersebut, Hassan Fadlallah, anggota Blok Loyalitas kepada Perlawanan di Parlemen Lebanon, menegaskan bahwa pasukan Israel dapat dipaksa meninggalkan wilayah Lebanon selatan.

Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai melalui kekuatan perlawanan, kesepahaman nasional, serta perubahan keseimbangan regional yang sedang terbentuk.

"Dengan mengandalkan perlawanan, kesepahaman internal, dan keseimbangan regional yang kini semakin menguat, kita dapat mengusir pasukan pendudukan Israel dari Lebanon selatan," ujarnya.

Fadlallah menegaskan bahwa rakyat Lebanon akan terus berupaya membebaskan wilayahnya dari pendudukan.

"Kami akan mengusir para penjajah dari tanah air kami dan dari Lebanon selatan yang kami cintai, sekalipun perlawanan harus tetap berdiri sendirian di medan perjuangan," katanya.

Ia juga menekankan bahwa kekuatan perlawanan dan militer Lebanon merupakan dua unsur penting untuk membebaskan wilayah yang diduduki serta melindungi negara.

Menurutnya, kedua unsur tersebut menjadi sasaran berbagai kampanye provokasi karena peran penting mereka dalam menjaga kekuatan dan persatuan Lebanon.

"Dua unsur kekuatan dan persatuan yang dapat kita andalkan untuk membebaskan wilayah dan melindungi negara adalah perlawanan dan tentara Lebanon. Karena itulah kita menyaksikan kampanye provokasi terhadap keduanya," tegasnya.

Fadlallah Kritik Pihak yang Mengandalkan Dukungan Amerika Serikat

Pada bagian lain pernyataannya, Fadlallah menyinggung kebijakan Washington dan perkembangan politik Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menggantungkan harapan pada perubahan sikap pemerintahan Amerika Serikat maupun pergantian kepemimpinan Israel.

"Kami tidak berharap pada perubahan sikap pemerintah Amerika Serikat dan tidak menggantungkan harapan pada perubahan dalam struktur rezim musuh. Sebab, ketika menyangkut persoalan dan hak-hak kami, sikap mereka tetap sama," ujarnya.

Fadlallah kemudian mengkritik sejumlah pihak di Lebanon yang selama ini mengandalkan pemerintahan Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam menentukan pilihan politik mereka.

Menurutnya, pihak-pihak tersebut telah memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan Washington, termasuk kesepakatan kerangka kerja, tekanan politik, sanksi Amerika Serikat, serta perang Israel.

"Namun, mereka yang di Lebanon menggantungkan harapan pada pemerintahan Trump dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, serta melangkah begitu jauh dalam pilihan politik mereka, baik melalui kesepakatan kerangka kerja maupun dengan mendukung tekanan, sanksi Amerika, dan perang Israel, adalah pihak-pihak yang perhitungan politiknya telah gagal," katanya.

Meski demikian, Fadlallah menegaskan bahwa pernyataannya tidak berarti bahwa perkembangan politik di Amerika Serikat sama sekali tidak memberikan dampak terhadap Lebanon dan kawasan.

Ia menilai bahwa hasil pemilihan umum Amerika Serikat menunjukkan adanya penolakan terhadap perang. "Pemilu Amerika merupakan suara yang menentang perang. Seandainya pemerintahan Trump berhasil memenangkan perang terhadap Iran, hasilnya tentu akan berbeda," ujarnya.

Menurut Fadlallah, perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan regional yang berkaitan dengan posisi Iran. Ia menegaskan bahwa Lebanon tidak dapat dipisahkan dari berbagai perkembangan yang berlangsung di kawasan.

"Sudah sewajarnya Lebanon juga akan terpengaruh oleh apa yang telah terjadi, karena negara ini tidak terpisah dan tidak terisolasi dari perkembangan regional," pungkasnya.